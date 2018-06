La niña con la voz de Janis Joplin que ha dejado al mundo sin habla La actuación de una menor de trece años en 'America's Got Talent' cautivó a la audiencia y el jurado del programa EL COMERCIO Jueves, 14 junio 2018, 18:17

'America's Got Talent', la versión estadounidensedel 'talent-show' 'Got Talent', que emite la NBC, ha vivido en su último programa una actuación para la historia. Ocurrió cuando Courtney Hadwin, una tímida niña de trece años, se subió al escenario para ser valorada por el jurado.

La joven se presentó ante su tribunal como «un poco nerviosa» cuando la ex Spice Girl Mel B le dio la bienvenida. «Es totalmente comprensible», trató de tranquilizarla. «¿Cuál es tu asignatura favorita en el colegio?», le preguntó. «¡Música!», respondió la niña sin dudarlo. «¿Qué tipo de música?», le volvió a cuestionar Mel B. «No lo sé...», dudó la pequeña, entre risas. «Eres muy dulce. ¿Vas a cantar para nosotros, no? No estés nerviosa. No pienses en toda esta gente ni en este escenario tan grande. Estás aquí por algo, así que a por ello y buena suerte», trató de motivarla Mel B.

Su arenga le salió mucho mejor de lo que cualquiera hubiera esperado. Apenas unos segundos después, la niña aparcó de sopetón su nerviosismo y timidez y, cuando empezó a sonar la música, comenzó a bailar de un modo de lo más peculiar. Tras ello, se arrancó a cantar el clásico «Hard to handle», de Otis Redding, «el Rey del Soul». Su voz y actuación no tardaron en cautivar y sorprender a todos los allí presentes. «¡Oh Dios mío!», gritó Mel B apenas había comenzado a cantar.

Sus movimientos, talento y forma de expresar convencieron segundos después al resto de miembros del jurado: el presentador y actor Howie Mandel; el productor Simon Cowell (también jurado de la versión británica de «Got Talent» o de «Factor X» en Reino Unido y Estados Unidos) y la actriz y modelo Heidi Klum. Como gran parte del público, Mandel terminó aplaudiendo, bailando y en pie cuando finalizó la actuación de la pequeña Courtney.

El auditorio en el que se celebra el concurso terminó vitoreando y ovacionando en bloque a la niña. «Eres una leona. Ha sido increíble», espetó Cowell. «¡Oh Dios mío! No eres de este planeta, eres de otra tierra. ¡Eres la nueva Janis Joplin!», le dijo por su parte un extasiado Mandel, antes de pulsar el botón dorado que otorga a los aspirantes un pase directo a la final de «America's Got Talent».