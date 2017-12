«Nuestra obligación es hacer interesante lo importante» 01:39 Reunión de corresponsales de Vocento. / Foto: A. Ferreras / Vídeo: V. Carrasco Corresponsales de Vocento debaten sobre el periodismo y sobre los países de los que informan en el foro que cierra el 15 aniversario del grupo ÁLVARO SOTO Madrid Miércoles, 20 diciembre 2017, 23:24

Testigos directos de los acontecimientos que marcan la historia, los corresponsales son también traductores e intérpretes de los países sobre los que informan. Son los ojos de los lectores en el mundo y asumen la responsabilidad de contar las realidades complejas a las que están expuestos cada día. Cinco de los corresponsales de Vocento se reunieron ayer en el que foro que cerró los actos por el 15 aniversario del grupo para debatir sobre el mundo y sobre el periodismo en tiempos de posverdades, redes sociales, izquierdas y derechas alternativas y, en general, confusión y caos.

«La sobredosis de información crea desinformación», abrió el fuego Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París y moderador del debate, que enseguida puso encima de la mesa tres de los asuntos que marcan la actualidad mundial, Trump, el 'brexit' y Cataluña, y sobre ellos se explayaron los participantes. «Nuestro papel entre todo este ruido es preservar la serenidad», corroboró Mercedes Gallego, corresponsal de los regionales de Vocento en Nueva York; «nuestra obligación es hacer interesante lo importante sin caer en el sensacionalismo», continuó. Gallego relató cómo lidia todos los días con la desinformación de la Casa Blanca: «El trabajo se ha complicado mucho porque antes era inconcebible que un presidente de Estados Unidos mintiera». Las mentiras, cree Gallego, generan la polarización de la sociedad civil, partida por la mitad entre partidarios y detractores. «Y en ese punto, los periodistas debemos salir de nuestra burbuja para entender qué ocurre realmente y transmitirlo», añade Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York.

Rafael Mañueco, corresponsal de Vocento en Moscú, explica que Rusia está aprovechando esas grietas de las sociedades occidentales para «meter cizaña». «Los medios oficiales rusos son propaganda y hacen todo lo posible por desestabilizar a occidente, incluso generando las 'fake news', que ellos ponen en funcionamiento», agrega.

Entre todo ese barullo emerge China, país del que informa en Vocento Pablo M. Díez, que relata cómo el eje del mundo está cambiando y es ahora Oriente el territorio que toma el poder global por todos los medios. «En China todo es propaganda. Se está utilizando el milagro económico del país para ganar legitimidad tanto en el interior como en el exterior. La crisis del 2008 ha acelerado el declive de Occidente, así que resulta más difícil que esos países levanten la voz contra la dictadura», subraya.

¿Qué ocurre realmente en Estados Unidos entre Trump y la prensa? Mercedes Gallego cree que los medios y las redes sociales han contribuido a la elección del magnate con «5.500 millones de publicidad gratuita». «Durante muchos años, los medios se han centrado en lo que ocurría en Nueva York y Washington, y se ha dejado de lado el resto del país», añade. Ansorena toma el relevo: «Lo que ha ocurrido ahora es que ha habido una reacción contra las élites y contra el periodismo. Pero Trump, al colocar a la prensa como enemigo, nos ha situado en una posición de influencia».

Aun así, más allá de las polémicas que avienta el presidente, hay mucha vida. «Trump no nos deja ver que probablemente el tema del año en Estados Unidos han sido las denuncias de abusos contra las mujeres. O la epidemia de opiáceos, o las enfermedades que sufren los jugadores de fútbol americano cuando se retiran del deporte. Todo eso, a veces, se nos escapa», insiste Ansorena.

Mientras, en la otra parte del mundo, la democracia liberal ni está ni se le espera, y eso tiene una repercusión en el día a día de los periodistas. «Rusia es una democracia virtual, pero a Putin no le gusta que haya conflictos con la prensa extranjera. Son raros los casos de periodistas extranjeros que son expulsados del país. Eso sí, cuando uno es muy incómodo, lo que ocurre es que si sale, no le dejarán entrar alegando motivos de seguridad», destaca Mañueco, que recuerda cómo, en su larga trayectoria en Moscú, solo ha recibido una llamada, y no por un artículo suyo, sino por uno de Hermann Tertsch.

En China, en cambio, la represión es menos sutil. «Los que hemos publicado artículos críticos con el régimen hemos sido llamados a capítulo, pero esa no es la mayor dificultad. El gran problema es acceder a la información cuando hay protestas o accidentes que sacan a relucir la corrupción del régimen. Y a todo eso hay que añadir la censura en internet», asevera Pablo M. Díez, que aun así, recuerda que el deber del periodista es «salir a la calle y estar en el lugar en los que ocurren los acontecimientos».

Optimismo sobre el futuro del periodismo de calidad

Los retos son enormes, pero el periodismo de calidad tiene músculo suficiente para afrontarlos. Así lo creen los corresponsales de Vocento, que, frente a los agoreros, se muestran optimistas sobre el futuro de la profesión. «El periodismo que se hace en Vocento es un poquito mejor que el que hacían nuestros compañeros del pasado», dijo Juan Pedro Quiñonero.

Citó nada menos que a Azorín, que enviado a París para contar la Primera Guerra Mundial, enviaba crónicas de este tenor: «Acabo de tomar el ascensor y me he cruzado con una bella señora de la alta sociedad francesa». «Si yo envío hoy una crónica así, los compañeros del periódico me dirían: 'Quiño, deja de tomar cazalla'», bromeó. En el mismo sentido, Javier Ansorena recordó una crónica enviada por el corresponsal de ABC en Nueva York, en la que relataba una fiesta en la que iba vestido de etiqueta y en la que compartía mesa y mantel con la élite de la ciudad.

«La calidad significa que los corresponsales debemos recordar que información no es entretenimiento y que no tenemos que estar corriendo detrás de la última noticia», explicó Mercedes Gallego. «No es incompatible hacer periodismo de calidad con estar presente en las redes sociales», resaltó Ansorena, que pidió a las organizaciones periodísticas más confianza en los corresponsales para que sean ellos los que puedan influir en el tipo de contenidos que se publican. «Los periodistas debemos informar, aunque todos sabemos que hay modas», continuó Mañueco, antes de que Pablo M. Díez diera una clave: «En vez de contar lo que ocurrió ayer, debemos contar lo que pasará mañana».