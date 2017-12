¿Cuáles son los ocho perros potencialmente peligrosos más temidos? Dogo Argentino. / E. C. Los Pit Bulls, los Rottweilers y los Akita Inu son algunos de los que figuran en la lista de los canes que pueden representar algún riesgo ELCOMERCIO.ES Viernes, 1 diciembre 2017, 23:01

El Real Decreto 287/2002, que cambia la Ley 50/1999 —que regula la «tenencia de animales peligrosos»—, establece que hay ocho razas de perros dentro de esta categoría: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu. Los cruces de estas razas también son considerados peligrosos.

En la actualidad, los Pit Bull tienen un papel importante en la detección de narcóticos y en los servicios de seguridad, aunque también hay quien los prefiere como perros de presa en la caza del jabalí o como mascotas.

El estándar del United Kennel Club establece: «Es un perro fuerte, seguro de sí mismo, valiente y decidido. Le gusta agradar y está lleno de entusiasmo». Sin embargo, explica que presenta «cierto nivel de agresividad contra otros perros», por lo que necesita que los «propietarios lo hagan sociabilizar cuidadosamente con ellos y lo eduquen para que sean obedientes». El club explica que esta agresividad que dirige hacia sus congéneres, en principio, no debería mostrarla contra los seres humanos: «No es la mejor opción para quienes buscan perros guardianes, ya que son amables, incluso con los extraños. El comportamiento agresivo hacia los seres humanos no es característico de la raza».

No obstante, para evitar riesgos innecesarios, la legislación española establece que para poder tener uno de estos canes como mascota, hay que cumplir una serie de requisitos, tales como «ser mayor de edad o no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos». Una norma que se extiende a todo los propietarios de las ocho razas de canes considerados peligrosos.

Más información en ABC.es