El socialista Óscar Álvarez utilizó su 'no Master' para impartir clases en la Universidad Pontificia y en la Camilo José Cela Óscar Álvarez, durante una de sus clases, en una imagen publicada por el propio procurador. / Facebook El procurador autonómico, que aseguró tener un 'Máster en Comunicación Política' cuando carecía del mismo, hizo valer su 'titulación' en ambas universidades llegando a actuar como tutor de los alumnos J.C. León Miércoles, 18 abril 2018, 09:38

El procurador leonés Óscar Álvarez utilizó su 'no Master en Comunicación Política' para impartir clases en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y en la Pontificia de Salamanca. Así lo han confirmado este martes fuentes del propio PSOE, partido que entonces gestionó las clases -en el primero de los casos- ante la creencia de que las titulaciones eran reales.

El propio Óscar Álvarez reconoció el pasado sábado en leonoticias que las clases se enmarcaban dentro de cursos no oficiales de las citadas universidades y que en su presencia no hubo «nada que no fuera legal».

La presencia de Óscar Álvarez en la Universidad Camino José Cela de Madrid no es la única en la que el procurador socialista actuó como ponente cuando, en realidad, su titulación real era la de Bachiller Superior, nada que ver con 'grados' o licenciaturas.

«Alta irresponsabilidad»

Álvarez también participó como docente en un módulo de Comunicación Política Local en la Pontificia de Salamanca, según reconoció él mismo a leonoticias. Entonces actuó como docente «después de que le planteara al profesor realizar una actividad concreta. Él lo vio bien y se dieron las clases».

Óscar Álvarez, sin titulación académica, actuó en el caso de Salamanca como tutor de los alumnos del Máster.

Fuentes universitarias consultadas este martes por leonoticias han asegurado que actuar de este modo supone «una alta irresponsabilidad» tanto del hoy procurador de las Cortes como de las propias universidades, pese a reconocer que no es obligatorio disponer de titulación en este tipo de actividades lectivas. «Existe la figura del 'invitado' en los Master, pero desde luego esa figura no contempla que el mismo pueda actuar como tutor de los alumnos», también se ha asegurado.

Titulación publicada por Óscar Álvarez sobre su Máster. La propia Universidad de Salamanca ha ratificado que la titulación no es válida si no se posee un Grado o Licenciatura. El título publicado por lo tanto no acredita el Máster pese a lo advertido inicialmente por el propio procurador en las Cortes de Castilla y León.

Apoyo 'cerrado'

El socialista Óscar Álvarez ha recibido un apoyo cerrado este martes tanto de la dirección autonómica del PSOE como de miembros de la Ejecutiva Federal. En ambos casos se le ha instado a ir «con la cabeza bien alta» ante lo que se entienden como «ataques» de la prensa. En ninguno de los dos casos se ha valorado el hecho de que el actual procurador mostrara en su currículum un Máster que no pudo finalizar por carecer de licenciatura o grado, según ha confirmado la propia Universidad Pontificia.

Óscar Álvarez defendió el pasado sábado que su Máster era perfectamente legal ya que al mismo se podía acceder sin tener título universitario.

La propia Universidad Pontificia de Salamanca desmintió al procurador en las Cortes de Castilla y León al remitirse a los requisitos previos y reglados para el citado Máster.