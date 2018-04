Las palabras que más duelen cuando una pareja discute Una mujer, en la playa. Los desprecios, gritos, humillaciones e insultos son una violencia oculta que también deja cicatrices ISABEL MENÉNDEZ/MUJERHOY Lunes, 9 abril 2018, 07:08

Hay palabras que duelen, que consuelan, palabras vacías, balsámicas, mortíferas... y silencios aterradores. ¡Qué importantes son las palabras! Las palabras nos hacen y nos deshacen. Nos hacen felices cuando recibimos la aprobación de los demás y nos deshacen cuando nos humillan o insultan. Ayudan a nombrar la pena y también el amor. Nos acercan a un amigo o nos alejan de él. No se ven, pero se sienten, pesan en el ánimo. Somos seres de palabra. Sin ellas no podríamos nombrarnos, no sabríamos quienes somos ni cómo comunicarnos con los demás.

En la comunicación de una relación de pareja se da cuenta del tipo de vínculo amoroso que une a los cónyuges. Cuando las palabras ofensivas hacia la pareja son habituales, estamos ante un problema de violencia verbal que no deja huellas físicas, pero sí heridas invisibles muy potentes. (Más información en Mujerhoy.com)