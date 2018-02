Da una paliza al acosador de su hija de 11 años tras hacerse pasar por la menor y quedar con él El padre está acusado de un delito de lesiones, mientras que el depredador será juzgado por un delito de ciberacoso ELCOMERCIO.ES Jueves, 15 febrero 2018, 13:05

Cuando a Walter Rodríguez su hija de 11 años le contó que un joven de 29 la acosaba por Whatsapp se le ocurrió un plan: hacerse pasar por ella para ganarse la confianza del depredador y quedar con él. El padre de la niña le dio una paliza al acosador en plena calle y después llamó a la policía. Ambos han quedado en libertad aunque tienen un proceso judicial abierto, informa Clarín.

El acosador, un hombre de 29 años llamado Germán Acosta, llevaba un tiempo molestando a la cría. Le envíaba fotos desnudo y le pedía a ella que también le pasara imágenes. El padre le siguió la bola y accedió a quedar con Germán. «Primero me dijo que vaya a su casa y me pasó la dirección, después que a su casa no podíamos ir porque estaba su mamá y que nos veamos en la esquina de la concesionaria de autos», contó el padre de la niña.

Walter Rodríguez está acusado de un delito de lesiones, mientras que Germán Acosta será juzgado por un delito de ciberacoso. «Yo declaré ante la Justicia, conté todo cómo fue, presenté las capturas de pantalla, lo que le mandaba a mi nena. No entiendo por qué lo dejaron suelto, una persona así no se merece estar suelto», lamentó el padre.

El padre ha colgado en Facebook las fotos que le hizo a Germán Acosta tras golpearlo así como capturas de las conversaciones que mantuvo con él por Whatsapp.