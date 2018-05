«A las actrices nos hacen estar muy guapas, pero somos personas con granos y celulitis» Paloma Bloyd, en el plató del rodaje de 'Cuéntame'. / IÑAKI MARTÍNEZ La actriz Paloma Bloyd ultima la nueva temporada de 'Cuéntame' mientras espera el estreno en Cannes del Quijote de Terry Gilliam M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 6 mayo 2018, 04:08

Está a puntito de adentrarse 'Cuéntame' en el año en que llegó al mundo Paloma Bloyd. Fue en 1988, en Chicago, donde nació esta actriz que creció celebrando Acción de Gracias mirando a la Escalerona y reclamando caramelos en las puertas de su casa al grito de «truco o trato» cuando aún Halloween solo era cosa de las películas. Hija de estadounidense y asturiana, es ahora la novia americana de Toni Alcántara en la serie más longeva de la televisión nacional.

-Su historia con Toni es la de sus padres pero al revés.

-Totalmente. ¿Sabes eso que a veces te pasa que dices «esto es para mí»? Pues eso me pasó con este personaje.

-Tenía fácil la inspiración.

-Siempre uno busca en lo que ha vivido, lo que lleva dentro, aunque también hay que tirar de imaginación.

-Por cierto que 'Cuéntame' entra en el año en que usted nació.

-Estamos a punto. Yo crecí en Gijón, pero con diez años me fui a Estados Unidos y hay muchas cosas de la historia de España que aprendo en la serie y leyendo los guiones. Luego, me encantan todos estos looks: los fusores, las hombreras...

-¿Molan las hombreras?

-Soy una chica grande de por sí. Si me pongo las hombreras, parezco un jugador de fútbol americano.

-Parece que se lo pasa pipa.

-Es muy divertido. Cuando consigues metas y objetivos, se disfruta mucho. Porque en este trabajo uno se esfuerza y pasa por muchos altibajos; las cosas no son fáciles.

-Un personaje feminista el suyo.

-Eso lo comparto con Deborah. Y me disgusta que haya confusión sobre el feminismo: es la lucha por la igualdad. Es importante recalcarlo.

-¿Un año revolucionario este?

-Tengo esperanza. La revolución es continua, son pasitos pequeños.

-¿Se ha sentido acosada?

-He vivido acoso sexual y, desafortunadamente, es algo muy usual siendo mujer, da igual en qué profesión, tanto en ambientes de oficina como de rodajes te lo puedes encontrar.

-¿Lo ha pasado mal?

-Sí. Lo que pasa es que las mujeres estamos tan acostumbradas a apechugar y ser fuertes que una termina haciéndose a la idea de tener que lidiar con ello de manera constante.

-Volviendo a 'Cuéntame', ¿qué tal sus suegros?

-Encantadores. Es un gustazo trabajar con ellos.

-¿Qué va a pasar?

-Creo que ya no meto la pata si digo que a haber boda: la de Carlos y Karina.

-Deborah vive su choque cultural en España. ¿Usted vivió el suyo entre Gijón y Chicago?

-Me autodenomino chicajonense. Creciendo en Gijón nosotros celebrábamos Acción de Gracias, mi padre cocinaba un pavo e invitábamos a toda la familia. Mis padres querían mantener las tradiciones. Y mi hermana y yo celebrábamos Halloween, íbamos picando en las puertas de las habitaciones de la casa y mis padres se disfrazaban y cada vez nos abría un personaje distinto.

-Vaya, que se lo montaban bien.

-En mi casa siempre se fomentó mucho la expresión artística, ya fuera con la música, la poesía, la pintura...

-¿Y cuándo se percató de que quería ser actriz?

-Con seis años quería ser actriz, peluquera, dueña de un hotel y tener un gato en brazos. Con el paso de los años pensaba que tenía que elegir una profesión entre comillas seria, no me imaginaba que me pudiera ganar la vida como actriz. Y, luego, con 16 años, hice un curso de interpretación en Chicago, me encandiló el proceso, me recordó la infancia, el juego, y pensé: «Puedo tirar por ahí».

-Y llegó 'Supermodelo'... Que no sé si le gusta o le disgusta.

-No me disgusta, simplemente ha pasado mucho tiempo, ni me va ni me viene, fue una experiencia con sus más y sus menos. Y surrealista.

-¿Surrealista?

-Imagínese cómo es estar viviendo 24 horas al día en un plató. Con 18 o 19 años lo viví como si estuviera dentro de un ordenador y estuvieran jugando con nosotras.

-¿Repetiría?

-No es algo de lo que me arrepienta. Es un efecto mariposa, a nivel de interpretación no me aportaba nada, pero me vio Verónica Forqué y acabé en 'Adulterios'.

-¿Y decidió que no quería ser modelo?

-La meta nunca fue ser modelo, era abrir horizontes y tener experiencias.

-Ahora le va bien, ¿pero alguna vez ha pensado en tirar la toalla?

-Claro. Hay momentos en los que las cosas se ponen cuesta arriba, y lo importante es cómo reaccionas: puedes hacerte bolita o puedes luchar.

-Pero luego solo se ve el glamur.

-Contamos con profesionales que nos peinan, nos hacen estar guapas, estilistas que te ponen el modelito de moda, pero la realidad es que somos personas con granos y con celulitis.

-¿Es muy duro el oficio?

-Es como enfrentarte a los tiburones y a la vez mantenerte totalmente vulnerable. Si uno se hace una coraza, sigue teniéndola para interpretar.

-¿Son complicados los castings?

-Es como cuando tienes una cita, si tienes muchas expectativas te pones nerviosa. El texto lo llevo preparado al máximo, pero en lo físico, lo menos posible. Si este personaje es para mí, es para mí y si no, no; no tiene sentido obsesionarse.

-¿Qué es lo que más disfruta?

-Los rodajes. Sé que hay actores a los que no, pero a mí me encanta el ambiente: todo el equipo, gente con los focos, la escalera, «cuidado que te van a dar». Ese caos que se respira me da vida, energía. Y luego me encanta el proceso de investigación, puedo estar horas indagando para inspirarme.

-¿Lo que menos?

-La parte más superficial del oficio.

-¿La alfombra roja?

-Sí, toda esta cosa. Me encanta ir en pijama, en chándal. Lo decía Victoria Abril: 'Es un circo y hay que disfrazarse para el circo'. Todo el proceso de chapa y pintura para mostrar la mejor cara, uf, no es mi parte favorita.

-¿Para estar guapa hay que sufrir?

-No. Una mujer cuando más guapa está es cuando está vibrando y feliz.

-¿Viene mucho por Asturias?

-La última vez fue en noviembre, falleció mi güeli, era una mujer guerrera de las que se bañaba en San Lorenzo en invierno hasta los 88 años; ahora tengo pendiente un viaje para ir a nadar a la playa por mi abuelita.

-¿Qué más proyectos tiene?

-'El hombre que mató a don Quijote', de Terry Gilliam. Iba a ser la clausura de Cannes, pero ahora hay un juicio pendiente en mayo y no sé qué pasará. El mío es un papel pequeñito, de reparto, Melisa.

-¿Y el sueño americano?

-Existe, pero lo que pasa es que personas como Trump lo complican con todas esas absurdeces racistas.

-¿Y el sueño hollywoodiense?

-Todo es posible. Yo disfruto mucho de vivir en España. Me interesa poder trabajar en ambos idiomas.