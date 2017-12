El Papa pide paz en Tierra Santa y diálogo en Venezuela El Papa lanza la bendición Urbi et Orbi en el día de Navidad. / EFE Francisco recuerda en su tradicional mensaje navideño a los niños refugiados, «en cuya infancia robada vemos a Jesús» E. C. ROMA. Martes, 26 diciembre 2017, 00:11

El papa Francisco pidió ayer «paz para Jerusalén y toda la Tierra Santa» y un «diálogo sereno» en Venezuela, al pronunciar su mensaje Urbi et Orbi de Navidad en la plaza de San Pedro. Ante unas 50.000 personas llegadas a Roma desde todas las partes del mundo para escuchar su tradicional discurso, el Papa argentino dijo esperar que «prevalezca la voluntad de reanudar el diálogo» entre las partes implicadas para «alcanzar una solución negociada, que permita la coexistencia pacífica de dos Estados».

Tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la llamada Ciudad Santa como capital de Israel, el Papa ya instó recientemente a «mantener el statu quo» de Jerusalén -ciudad santa para tres de las principales religiones de la Humanidad-, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. El controvertido anuncio, hecho el 6 de diciembre, ha provocado manifestaciones casi diarias en los Territorios Palestinos -algunas con resultados violentos-, y ensombreció las fiestas navideñas para los cristianos palestinos.

En su mensaje navideño, el papa Francisco también hizo alusión a Venezuela y pidió un «diálogo sereno» para que se solucionen los problemas que la aquejan. «Confiamos Venezuela al Niño Jesús para que se pueda retomar un diálogo sereno entre los diversos componentes sociales por el bien de todo el querido pueblo venezolano», dijo el pontífice desde el balcón de la basílica de San Pedro. El papa argentino también habló de los niños sirios, «marcados aún por la guerra que ha ensangrentado ese país en estos años», esperando que Siria se comprometerá a «reconstruir el tejido social con independencia de la etnia o religión». También hizo hincapié en los niños de Irak, un país que «todavía sigue herido y dividido por las hostilidades» de estos últimos quince años, y los de Yemen, «donde existe un conflicto en gran parte olvidad». Francisco criticó la situación de los niños obligados «a trabajar desde una edad temprana» y «a abandonar sus países». «Vemos a Jesús en aquellos niños cuya infancia fue robada, obligados a trabajar desde una edad temprana o alistados como soldados mercenarios sin escrúpulos».

El Pontífice tuvo unas palabras para esos menores obligados «a viajar solos en condiciones inhumanas, siendo fácil presa para los traficantes de personas». «En sus ojos vemos el drama de tantos emigrantes forzosos que arriesgan incluso sus vidas para emprender viajes agotadores que muchas veces terminan en una tragedia», reiteró ante la multitud.

Jorge Bergoglio, hijo de migrantes italianos, hizo de la suerte de los refugiados uno de los temas fundamentales de su pontificado, que comenzó hace casi cinco años. La víspera, en su homilía de Nochebuena, el papa ya hizo hincapié en el drama de los migrantes en el mundo, a menudo «expulsados de su tierra» por dirigentes dispuestos a hacer derramar «sangre inocente».

El dolor de no ser acogido

En referencia a la situación entre Corea del Norte y Corea del Sur, Bergoglio instó a rezar «para que en la península coreana se superen los antagonismos y aumente la confianza mutua por el bien de todo el mundo». Francisco también se ha detenido en el continente africano donde ha lamentado la situación de los niños que sufren «en Sudán del Sur, en Somalia, en Burundi, en la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana y en Nigeria». Por otro lado, ha recordado a los niños que, junto con sus familias, «sufren la violencia del conflicto en Ucrania, y sus graves repercusiones humanitarias».

Finalmente, ha hecho mención de su viaje a Myanmar y Bangladesh y ha pedido a la comunidad internacional que «no deje de trabajar para que se tutele adecuadamente la dignidad de las minorías que habitan en la Región». «Jesús conoce bien el dolor de no ser acogido y la dificultad de no tener un lugar donde reclinar la cabeza. Que nuestros corazones no estén cerrados como las casas de Belén», concluyó.