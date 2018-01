Un periódico para el Rey El gijonés Izan Rilova entregará hoy a Felipe VI por su 50 cumpleaños la portada en la que EL COMERCIO informa de su nacimiento Izan Rilova Suárez sostiene la portada de EL COMERCIO que hoy le entregará a don Felipe. / PALOMA UCHA JESSICA M. PUGA Martes, 30 enero 2018, 04:37

El de hoy es un día que Felipe VI no olvidará jamás: impondrá el lazo del collar del Toisón de Oro, la máxima condecoración que puede conceder como jefe del Estado, a su hija mayor coincidiendo con su 50 cumpleaños. Jornada redonda.

El 30 de enero de 2018 pasará a los libros de historia, a ocupar un lugar destacado en la historia de los Borbones, y solo unos pocos afortunados serán testigos del hito en primera fila. Don Felipe ha querido compartir una jornada tan especial con 80 invitados, entre los que están una veintena de niños procedentes de las distintas comunidades y ciudades autónomas seleccionados por haber ganado en sus respectivas categorías el concurso escolar '¿Qué es un Rey para ti?', que este año celebra su convocatoria número 37.

Los jóvenes invitados tienen más cosas en común, pues pertenecen a la que la Casa Real ha llamado «generación de la Princesa»: tienen entre 11 y 14 años. La docena cuentan los dos chicos asturianos que se han desplazado desde la región a la capital para no perderse detalle de cuanto acontezca esta mañana en el Palacio Real de Madrid. Porque el Principado es excepción: de aquí no ha viajado un único representante, sino dos: Alejandro Álvarez Onís e Izan Rilova Suárez.

El primero ganó el concurso '¿Qué es un Rey para ti?' en la categoría Educación Especial en el año 2015. Estudiaba en el colegio rural de Viella, en Siero, y encandiló al jurado por representar al país como un frondoso árbol que don Felipe VI, caracterizado como un agricultor, se encargaba de cuidar. Un año más tarde, fue el gijonés Izan Rilova Suárez quien recogió el testigo. Él, que entonces cursaba primaria en el Colegio Patronato de San José y ahora estudia secundaria en la Inmaculada, pensó el país como si fuera una gran y pesada mochila que don Felipe VI tiene que cuidar. Ambos se llevaron los aplausos y el reconocimiento del jurado y se ganaron una audiencia privada con el Rey, quien ahora, en una fecha tan señalada para él y su hija, ha querido volver a tenerles cerca.

«Estoy muy emocionado de volver a ver a su Majestad y de conocer a la Princesa Leonor», contaba Izan Rilova, quien en su visita de hace casi dos años encandiló a cuantos le vieron con su simpatía y espontaneidad. Lucía entonces -y hoy recuperará el estilismo- un traje con corbata que causó furor. No irá con las manos vacías. Aprovechando que don Felipe cumple años, Izan le entregará la portada con la que EL COMERCIO anunció a sus lectores que don Juan Carlos y doña Sofía habían tenido a su primer hijo varón, el 31 de enero de 1968. «También le llevamos un vaso de sidra decorado, unas postales y algún detallín más», contaba Alberto Rilova, padre de Izan.

Tanto él como su esposa, Lorena, saben que si la primera reunión con don Felipe fue especial esto «será algo único e irrepetible». «Le hemos dicho a Izan que no pierda detalle porque va a ser testigo de algo histórico; tendrá delante al que fue Rey de su país, al que lo es ahora y a la Reina que gobernará en el futuro», advirtieron. Izan lo sabe, pero no piensa ponerse nervioso. No suele. Ni siquiera lleva un guion preparado por si surgiera la posibilidad de charlar con don Felipe. «Si se acerca y tengo la ocasión, lo primero que haré será darle las gracias por haberme invitado». Lo demás será improvisación. «Cuando fui por el concurso, tenía una idea de lo que me podía preguntar, pero esta vez no tengo nada, así que lo que surja». Naturalidad no le falta al pequeño, que ayer puso rumbo a Madrid nada más salir del colegio con los regalos a buen recaudo.

Hoy todo tiene que estar listo a mediodía en el Salón de Columnas del Palacio Real, donde transcurrirá la ceremonia. El mismo lugar donde el Rey Juan Carlos abdicó en su hijo. Ahí estará presente la Familia Real al completo -a la Princesa Leonor la acompañarán doña Letizia; su hermana, la infanta Sofía, y sus abuelos don Juan Carlos y doña Sofía. También las principales autoridades del Estado encabezadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; y los ministros Alfonso Dastis y Rafael Catalá; junto a los presidentes del Congreso, Ana Pastor; del Senado, Pío García-Escudero; del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Felipe VI concedió el Toisón de Oro a su primogénita en su décimo cumpleaños, en 2015. Lo de hoy es el acto de imposición del símbolo de la orden de caballería fundada por Felipe III de Borgoña en 1429. Se trata de un collar de oro del que pende un carnero también de oro, que presidirá la ceremonia, a la que también asistirán los únicos españoles vivos ajenos a la Familia Real que poseen el Toisón: el exjefe de la diplomacia europea Javier Solana; el exdirector del Instituto Cervantes y de la Real Academia -el asturiano Víctor García de la Concha-, y el ex secretario general iberoamericano Enrique Iglesias.