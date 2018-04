QUÉ ES DE... «No pienso jubilarme nunca» Eduardo Antuña, en Madrid esta semana y en 'La comunidad'. / IÑAKI MARTÍNEZ Eduardo Antuña (Actor)El actor langreano tiene su primer protagonista en espera de estreno y pronto estará en 'Matadero', una nueva serie de Antena 3 M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 22 abril 2018, 00:28

Su imagen ataviado al modo 'Star Wars' en 'La comunidad' está aún presente en la mente de quienes disfrutaron con la película de Álex de la Iglesia. Eduardo Antuña (Tuilla, 51 años) es un secundario de lujo que está a punto de estrenar peli con papel protagonista, es un hombre de cine, teatro y televisión que no pierde el acento asturiano y siente nostalgia por los buenos tiempos de la cuenca minera.

-David Villa, usted, el otro Villa. ¿Qué tiene Tuilla?

-No lo sé. Decimos en el pueblo que tien caída, como está metido en el valle. David Villa, fíjese qué grande, y está también Gaspar García Laviana, el cura guerrillero.

«Cuando hice el personaje de Santiago del Valle, me llegaron a insultar por la calle»

-No pierde el acento.

-Llevo 26 años en Madrid, uno más que en Asturias. Y cuando estoy en el escenario, no, pero cuando hablo con gente de allá, de la cuenca, no lo pierdo. Llego al pueblo, me junto con los colegas y ras.

-¿Oficialidad?

-¿Por qué no? Si cuidamos el urogallo, el oso, el Prerrománico, si tenemos un idioma, ¿por qué no lo vamos a poder conservar?

-¿Qué tienen los secundarios que no tienen los protagonistas?

-No sé qué decirle. ¿Sabe lo que pasa con los protagonistas? Que a veces la estrella, el actor, está por encima del personaje, y en cambio el secundario antepone el personaje. Yo admiro a los secundarios en el mundo anglosajón, que se deben tanto al papel. Si se fija ahora se está intentando que ocurra también con los protagonistas, caracterizándolos para que sean los personajes y no ellos. Mi lema es que prefiero que no se vea al actor.

-¿Y en España qué?

-También. Aquí hubo grandes secundarios, como Manuel Alexandre.

-¿Le apetece un prota?

-Pues claro. Estreno una película que se llama 'Matar a Dios', donde soy protagonista. Somos cinco personajes, es una comedia negra surrealista, hemos tenido premio del público en Sitges. Es una comedia de actores, se hace en un decorado, en una masía, pero es muy cinematográfica. Estuvo en SACO en Oviedo y en un montón de festivales y ha tenido varios premios.

-¿Y cuál es su personaje?

-Un egoísta, machista, un gillipo-llas, cornudo y tonto.

-Uf, qué miedo...

-Pues en cuanto me ofrecieron la historia no dudé ni un momento.

-¿Usted se acuerda de cuándo entonó el «mamá quiero ser artista»?

-Yo empecé haciendo teatro amateur en Tuilla, en el centro cultural Manuel Llaneza, luego pasé al Lloréu de Gargantada. Era adolescente, salía de marcha y me levantaba para ir a ensayar. Luego empecé a hacer cursos del Inem y en el ITAE, y, a raíz de esos cursos, a trabajar con Margen. Ahí empecé a maquinar la idea de irme a Madrid. Mi madre me decía: «¿Pa onde vas, fíu, si no tienes padrinos». Pero me dije: «Voy a intentarlo».

-Y a Madrid se fue.

-Sí, con Margen en el currículo. Me formé, empecé a conocer el mundo audiovisual y pasé el casting de 'Mamá es boba', mi primera película.

-Y luego llegó Álex de la Iglesia.

-Detrás de 'Mamá...', hice 'Pídele cuentas al rey', y luego ya Álex me llamó para hacer el personaje de Charly. Y ahí, a modo de broma, llevaré 38 o 39 películas.

-¿Y series?

-Lo que menos. Con Quirós, 'Aquí sin paraíso', también '¿Qué fue de Jorge Sanz?'. He terminado ahora una para Antena 3, no sé cuando se va a emitir, 'Matadero', es el 'Fargo' ibérico. Es un matadero de un pueblo de Castilla, Torrecillas. Mucho enredo, una comedia negra.

-Mucho le va a usted el negro.

-Pues sí. Pero también he terminado ahora en Asturias un corto muy duro, sobre la violencia de género, 'Mamá', de Marino Franco.

-Usted ha sido Santiago del Valle, el asesino de la niña Mariluz. ¿Cómo se mete uno en ese rol?

-Intento abstraerme. Si es un personaje real, me empapo de su personalidad. Te sientes mal. No eres tú, pero por otro lado tienes que conseguir sentirlo y creértelo, es importante creerte lo que estás haciendo. Yo no soy un pederasta ni un asesino, pero tengo que buscar el odio, la lascivia.

-¿Cómo ve Asturias?

-La veo en declive. En mi pueblo hay treinta niños en el colegio cuando antes había treinta por aula.

-¿La cuenca qué?

-La cuenca intenta hacer algo así turístico y tal, pero solo hay prejubilados y la gente que estudia se tiene que ir. Me produce melancolía.

-¿Se ve volviendo a Asturias?

-Tengo casa en la barriada. En Navidad y a las fiestas voy, cuando puedo me escapo. Pero es que yo, si la memoria no me falla, no pienso jubilarme jamás. Yo hice una función de teatro, 'Tres hombres y un destino', con José Luis López Vázquez, Agustín González y Manolo Alexandre. Y entonces decidí que quiero ser como ellos, quiero llegar a esa edad. Agustín González murió casi en escena. Se suspendió la función porque se murió.

-Anda que no ha trabajado usted con actorazos.

-Sí, con Amparo Soler Leal. Y en 'La comunidad' ni le cuento, que era el más pipiolín de todos. Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez, Carmen Maura... Yo decía: «Madre mía, ¿qué hago yo aquí?».

-Menudo subidón cuando le llamaron para esa peli.

-Sí, mucha ilusión, una oportunidad que no podía despreciar viendo ese reparto.

-¿Algún actor le ha marcado especialmente?

-Manuel Alexandre. Era tan entrañable, era como un abuelo cariñoso, y con él también trabaje en 'Pídele cuentas al rey'. Una actriz que imponía mucho era Terele Pávez, un monstruo en escena. Carmen Maura, muy buena compañera, y Karra Elejalde, con el que trabajé en cuatro películas.

-¿Cine, teatro o televisión?

-A mí lo que más me gusta es el teatro y el cine. La tensión del teatro es un gustazo, pero un primer plano de una peli, una secuencia... Es como elegir entre papá y mamá.

-¿Es serieadicto?

-Me enganché a algunas. Pero no me quiero enganchar, porque no salgo del sofá. Es como las pipas.

-¿Sigue fiel a la pantalla grande?

-Sí. Yo si puedo voy al cine, pero están cerrando todas las salas del centro. La pantalla grande es la pantalla grande. Hay películas de acción, grandes escenarios que hay que ver

en pantalla grande, como un primerísimo primer plano.

-¿Asignaturas pendientes?

-Hacer algo dramático. Quiero hacer una serie en la que la gente me odie.

-Pero si fue el asesino de Mariluz.

-Y estuve un mes o así sin mirar a los niños. Alguna persona me llegó a insultar por la calle, a llamarme hijo de puta. Confunden al personaje con el actor y te miran con recelo. También es verdad que es muy diferente el público de series que el de teatro o cine. La televisión está en casa, y la gente entiende que los personajes son parte suya, los ama o los odia.