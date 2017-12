«Un pijo decidido es lo peor que hay» El actor ovetense Santiago Alverú. / E. C. Interpreta al hijo de un ministro del PP, «uno de esos a quienes se lo dan todo hecho y no hace otra cosa que aprovecharse de los demás» El asturiano Santiago Alverú opta al Goya a mejor actor revelación por 'Selfie' MIGUEL ROJO GIJÓN. Viernes, 15 diciembre 2017, 00:48

Estudió Comunicación Audiovisual y se mueve como pez en el agua en eso del monólogo y la comedia. También hizo Gestión de Empresas, colabora escribiendo artículos en diferentes medios -sobre todo de cine- y trabajó en una empresa de comunicación. Sin embargo, tan solo se había puesto ante las cámaras «en algún corto cuando estudiaba». Así que Santiago Alverú, ovetense nacido en 1992, es un auténtico actor revelación gracias a 'Selfie', y que haya sido nominado al Goya en esa categoría es para él «un auténtico espectáculo». En medio de unos días caóticos para él en Madrid, encuentra unos minutos para hablar con EL COMERCIO desde un taxi que le lleva «a otro bolo más».

-Nada más y nada menos que una nominación a los Goya. ¿Cómo lo lleva?

-Todo esto empezó como algo muy inocente, pero al ver que un equipo tan importante confiaba en mí para el papel, me lo tomé con muchas ganas. Protagonizar una película así, con Víctor García León al frente y Juan Gona en la producción, entre muchos otros grandes del cine, te da alas para ir a cualquier sitio. Haría cualquier cosa por ellos.

«Me gustaría que el hijo de Bárcenas fuese a ver la película a ver qué le parece»

-Se trata de una película con muy bajo presupuesto en la que el personaje principal, el suyo, es el centro de todo. ¿Mucha responsabilidad?

-Es cierto que por la estructura de la película mi personaje lleva todo el peso. Pero cuando confiaron en mí para el papel se me quitó mucha presión.

-¿Cómo describiría a Bosco, ese hijo de un ministro del PP que protagoniza este falso documental?

-Es un pijo decidido, y no hay nada peor que un pijo decidido. Es una persona que lo pierde todo, pero como está educado en que se lo den todo hecho, no sabe hacer otra cosa que aprovecharse de la gente, y eso es lo que hace cuando llega a Lavapiés, fuera de su entorno, aprovecharse de quien está a su lado para medrar.

-La película quiere ser una metáfora de la clase política corrupta de España.

-Durante mucho tiempo, muchos políticos actuaron así, y criaron así a sus hijos, en esa tradición. Lo bueno es que Víctor García León lo cuenta a través de la comedia, que es una buena forma de transmitir ideas al público.

-¿Está inspirada en el hijo de Bárcenas, el tesorero del PP, o es casualidad?

-El director nunca me lo dijo así, puede haber una idea inicial que lo inspire, pero no está basado en él. Me gustaría que viese la película a ver qué le parece. También está inspirado en esos documentales tipo las Kardashian, que muestran su vida.

-¿Confía en que esta nominación le abra otras puertas?

-No lo había pensado, pero ya me ha llegado algún guion, y quizás me ayude, porque me da una visibilidad que no tenía. Lo cierto es que tengo un par de proyectos en cartera de los que aún no puedo hablar.

-¿Se imaginaba estar en la gala de los Goya?

-Todos soñamos con recoger un Oscar o ganar un premio así, pero nunca piensas que vaya a convertirse en realidad. Lo que me encantaría es presentar esa gala. Desde aquí proclamo mi candidatura para otro año, es uno de mis sueños.

-¿Y ya sabe que dirá cuando recoja el premio?

-(Risas) Está complicado, hay una competencia muy dura. La película de 'Handia' tiene mucha potencia y seguramente sumará muchos galardones. Y a Eneko Sagardoy le conocí en San Sebastián y me cayó muy bien. Me gustaría quedar con los otros nominados y cenar con ellos, para poder alegrarme después por quien se lo lleve si no soy yo.