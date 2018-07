Café con leche perruno en la Laboral 'Pipper', tras pedir un café en la Laboral . 'Pipper', el perro turista que viaja por España y triunfa en internet, visita estos días Asturias LAURA ARAUJO Domingo, 8 julio 2018, 03:59

Pipper' acaba de llegar a Asturias. No pudo esperar a probar una fabada y un cachopo. Tras salir de su hotel esta mañana, decidió darse una vuelta por Gijón y acabó tomándose un café en la Universidad Laboral. No suele llevar dinero suelto, así que pagó con tarjeta. Aún no sabe muy bien qué visitar, pero todo apunta a un paseo por la playa y unas sidras en la Cuesta del Cholo. Lo llamativo es que 'Pipper' no es el mote de un turista cualquiera, es el nombre del primer perro turista que recorre España. Este pequeño parson russell terrier de dos años viaja por el país junto a su dueño, Pablo Muñoz Gabilondo (San Sebastián, 1972), quien recoge la aventura mediante fotos y vídeos en los que se ve a 'Pipper' disfrutando de sus vacaciones como un ciudadano más. Tras diez meses preparando este proyecto, Muñoz Gabilondo decidió que su perro descubriese los cincuenta lugares más icónicos de España para empezar a concienciar a la sociedad de la necesidad de fomentar la creación de lugares 'dog friendly', sitios a los que las personas pueden acudir acompañadas de sus mascotas.

Cuando 'Pipper' apareció en su vida -se lo regalaron unos amigos-, Muñoz descubrió que «al tener perro se relacionaba más con la gente y salía más de casa» y pensó en la contradicción que supone que la entrada de mascotas en muchos lugares de ocio esté prohibida. En países como Alemania, Francia y Gran Bretaña, asegura, los perros se encuentran mucho más integrados en el día a día de las personas. Es por eso, que en España, aunque se está dando un proceso de adaptación, aún queda mucho por hacer.

Con estos vídeos protagonizados por su perro, que arrasa en las redes con sus vacaciones y que suma ya más de 11.000 seguidores, Muñoz Gabilondo pretende ayudar a que la gente conozca lugares en los que los perros son bien recibidos, apoyar y dar difusión a los establecimientos que ya admiten mascotas y animar a los que aún no se lo han planteado. Reconoce también que «es necesario ejercer una tenencia responsable, educar a los perros y facilitar así su incorporación a la sociedad», tarea de la que es necesario concienciarse para que se reduzca además la tasa de abandonos.