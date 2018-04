La plataforma contra la oficialidad pide las cuentas de los 'chiringuitos del bable' Solicitan a la Sindicatura de Cuentas una auditoría de los fondos públicos destinados a la Academia y otras asociaciones que este sábado se manifiestan en Oviedo por el asturiano MIGUEL ROJO GIJÓN. Martes, 17 abril 2018, 00:19

La Plataforma contra la Cooficialidad del asturiano, una agrupación muy activa desde que la FSA aprobase impulsar un estatus de oficialidad para la llingua asturiana la próxima legislatura, solicitó ayer a la Sindicatura de Cuentas del Principado una auditoría de los fondos públicos gestionados por «organizaciones bablistas», al observar una «ausencia de control de los fondos públicos gestionados por las organizaciones bablistas», como la Academia de la Llingua, la Xunta Pola Defensa del Asturianu, o Iniciativa pol asturianu. Según explicó a este medio un portavoz de la plataforma, «la ofensiva bablista por tierra mar y aire es tremenda, está Asturias empapelada de carteles en defensa de la manifestación del sábado para imponer la oficialidad. Todo esto cuesta mucho dinero y sale de las subvenciones que perciben estas asociaciones. Si lo están usando para crear el monstruo de la cooficialidad, creemos que no es un uso legítimo de esas ayudas. Me imagino que fletarán autobuses de Pamplona para que vengan los de los jóvenes de Alsasua para engrosar las filas de los asturchales». Creen desde la plataforma que «no habiendo dinero para escuelas infantiles u otros fines más importantes», este uso de los fondos públicos «es un despilfarro». Quieren dejar claro que «no queremos que parezca que hay algo irregular, simplemente que, en un ejercicio de transparencia, los que no lo sepan, puedan ver en qué se emplea ese dinero», apuntan

Desde la plataforma mantienen que «estos chiringuitos privados bablistas», como beneficiarios de ayudas públicas, «están obligados a rendir las cuentas que legalmente resulten exigibles para llevar a cabo las oportunas auditorías de fiscalización, y no pueden quedar al margen del control al que todos los fondos públicos deben estar sometidos». En su opinión, estas organizaciones «forman parte del núcleo duro de una minoría que pretende imponer el bable como lengua cooficial al margen de las verdaderas demandas y necesidades de la gran mayoría de asturianos, y que con ayuda de este dinero público están llevando a cabo en el Principado una verdadera ofensiva de ideologización del bable en su ruta hacia la imposición».

'Catalanización' por el PP

Por otro lado, el diputado de Foro Asturias en la Junta General Pedro Leal acusó ayer al PP de asimilar la protección del asturiano y la promoción de su uso con «una cooficialidad a la catalana», como parte de «una campaña para generar rechazo y antipatía de los sectores más reaccionarios del Principado», que parecen también rearmarse ante una manifestación, la de este sábado, que los favorables al asturiano esperan suponga un punto de inflexión. Foro acusa al PP de radicalizarse y contradecirse cuando pretenden «asumir un liderazgo en Asturias del que carecen».