La Policía alerta sobre el timo de Coca Cola Las autoridades han vuelto a alertar de lo que ya se considera como una práctica habitual por parte de los piratas cibernéticos ELCOMERCIO.ES Miércoles, 27 septiembre 2017, 22:42

A través de la aplicación de WhatsApp se ha difundido un mensaje por el cual los delincuentes cibernéticos están sustrayendo información personal de los usuarios.. Lo último en bulos apunta a Coca Cola y una supuesta promoción que es falsa.

Así lo ha hecho saber la Policía Nacional a través de su cuenta en la red social Twitter. “Seguro que ya has recibido el wasap. ¡Pues no lo mires! Coca Cola no tiene ninguna promoción así. #Phishing”, afirman para desmentir la posibilidad de ganar una de las 24 neveras de edición limitada.