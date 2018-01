La Policía alerta de una nueva estafa que circula por whatsapp: el 'timo de Ikea' Avisa sobre la aparición de una de las últimas estafas que están circulando por las redes sociales ELCOMERCIO.ES Jueves, 18 enero 2018, 15:48

La Policía Nacional ha emitido una alerta sobre la aparición de una de las últimas estafas que está circulando por whatsapp y que está relacionada con Ikea. El mensaje dice que la compañía nórdica estaría regalando «un cupón de 500 euros a todo el mundo».

Un hecho que es falso, pues la Policía publicó, este miércoles, en las redes sociales el siguiente aviso: «¡No, no, no! Este cupón tampoco te llegará. Solamente quieren obtener tus datos o suscribirte a algún servicio Premium. No piques».

Aquí puede leer el mensaje completo: