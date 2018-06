Pone a la venta una capa invisible y recibe la respuesta de numerosos compradores interesados Este joven escocés supuestamente pedía 200 libras por una prenda mágica que nadie puede ver ELCOMERCIO.ES Jueves, 7 junio 2018, 21:07

«Capa de la invisibilidad. Talla 42 de hombre con 15 pulgadas de cuello y dos bolsillos interiores de color azul. Aún conserva las etiquetas. La utilicé un par de veces, pero la vendo porque he ganado peso y me queda un poco apretada». Este es el anuncio lanzado por el escocés Stewart Knox a través de una página de Facebook de compraventa. El anuncio va acompañada de una foto del vendedor con la supuesta capa que, al ser invisible, no se vería. El precio, 200 libras.

Con un evidente sentido del humor, Knox hizo esto anuncio , según ha informado a algunos medios, como una broma fruto del «aburrimiento» porque se encontraba de baja en casa. Al tiempo libre hay que añadir la influencia de su hijo de nuevo años, un gran seguidor de la saga de Harry Potter. Sin embargo, lo que no esperaba era la repercusión que la broma tuvo. Entre los más de 150 comentarios que esta publicación generó, hay algunos verdaderamente ingeniosos, como el que clamaba «¡necesito una! Acabo de recibir mi carta de Hogwarts». El anuncio ha sido compartido más de 19.000 veces y, lo más sorprendente, muchos de los usuarios de la red se han puesto en contacto con él. Lo han hecho para interesarse por la supuesta capa. Como no podía ser de otra manera, Stewart también les responde con humor, asegurando que ha perdido la famosa capa y que, si aparece, se volverá a poner en contacto con ella.