«Probe del que solo tenga amigos» Chus Pedro, esta semana, en Gijón. Abajo, con Manolo Peñayos en los setenta. / CITOULA / E. C. Chus Pedro: «Después de tantos años, la oficialidad de esta va. Creo en la coherencia y en la honestidad de Barbón» A. VILLACORTA GIJÓN. Domingo, 26 noviembre 2017, 04:10

Decir Chus Pedro Suárez (El Entrego, 62 años) es decir historia de la música asturiana. Y Cuenca y carbón y compromiso. Y Nuberu y Camaretá. Una de las voces más queridas de la tierra, pero también un hombre que se define como neurótico y «sensiblón» y al que le aterra la soledad. Un guaje que descubrió «el horizonte en la Escalerona»: «El mundo de las Cuencas es vertical, pero nosotros veraneábamos en septiembre en la calle Capua y Gijón olía a salitre y yodo, a la mar, que ye mujer».

-¿Cómo está?

-Me siento afortunado por tener buenos amigos. A mí ya me pasó la época de pedir. Estoy en la época de dar.

-¿Y enemigos?

-También los tengo, porque también son muy importantes. Probe de aquel que diga que solo tien amigos.

-¿La vida le ha tratado bien?

-Traté yo mal a la vida. Siempre hay alguna negra sombra. Me arrepiento de coses que tenía que haber hecho pero que, por mi mala cabeza y por mis neurosis continuas y permanentes, no hice. Soy muy nerviosu y, a veces, me ataco. Por ejemplo, antes de salir al escenario.

-¿Se las está mirando?

-Yo soy mi psiquiatra y mi psicólogo. Duermo mucho. Me encanta la cama. Es como un ansiolítico que me cura. Paso muches hores en la cama. Y, aunque soy muy frioleru, duermo en pelota (Ríe).

-Habrá ligado mucho.

-Yo nunca ligué. A mí ligáronme siempre les mujeres. Dejeme querer más de lo que me dejo. Ahora tengo un mecanismo de autodefensa.

-En el último concierto de Nuberu en San Mateo se le vio muy enfadado con alguien del público...

-Con alguien que lleva treinta y tantos años viviendo de la política. Dejémoslo en que San Mateo siempre fue mi casa (Ríe).

-Y muy emocionado hace muy poco en el pozu Sotón.

-Mucho. En cuarenta y pico años que llevo cantando, fue la primera vez que me pudo el corazón. Cuando murió la mi hermana, estaba la iglesia hasta atrás, con gente de pie, en los pasillos. Había más gente fuera que dentro. Fue espectacular. Y, con la mi hermana en la caja, canté 'Nenita'. Toda la gente llorando y yo, con una serenidad pasmosa, porque se la debía. Y, el día que enterraron al mi hermanu, tuve que cantar y canté. Pero en el Sotón era todo tan potente que no me salía la voz, y no soy precisamente un xilgueru. Al final, soy un sentimental. No sé si son los años, pero cada vez lloro más. Ayer mismo.

-La térmica de Lada cierra.

-La Cuenca ye una tierra devastada. Entre unos y otros se la comieron y la maltrataron. Ahí tienen una gran responsabilidad los sindicatos. El modelo sindical que existe ahora en alguna organización está totalmente desvirtuado de sus orígenes.

-¿Nadie sabía nada de Villa?

-De Villa siempre lo supimos todo porque ye un hospital (Risas). Del otru, hubo mucha gente que comió del pesebre. Y, mientras había pesebre... Ahora, algunos de los que en su momento fueron sus máximos defensores son sus máximos detractores. Me siento avergonzado.

-Nuberu, en cambio, sigue al pie del cañón a pesar de haber anunciado su retirada.

-Nuberu nunca marchó. Tenemos picos de sierra como en cualquier tipo de relación, pero Manolo ye el mi hermanu. Cuando dije que Nuberu marcha a descansar a las montañas de Egipto, era una metáfora porque hay una forma de protestar que ye el silencio. Protestábamos así porque llevábamos treinta años cantando en una lengua que no existe oficialmente y estábamos hasta los cojones.

-A esa alturas de la película, seguimos a vueltas con la oficialidad.

-Después de tantos años, yo creo que de esta va. Creo y quiero creer en la honestidad de Adrián Barbón y en su coherencia, que me demostró todos estos años como alcalde de Laviana.

-Hay quien tiene miedo de que los escolares se vean obligados a hacer «gimnasia en bable».

-Los que dicen eso son unos babayos. La oficialidad ye algo incuestionable. Hay una madre que ye la biológica y otra que ye la madre tierra. La nuestra ye Asturias, un pegoyu en el norte de la península ibérica que mira al Cantábrico. Y yo siempre dije que los asturianos somos los mejores compradores de todo lo que vien de fuera, pero somos los peores vendedores de lo nuestro. Lo mismo que el hecho de ser conocido, popular y hacer una actividad que no ye común como cantar en muchos casos conlleva envidies y alguna penalización.

-¿Somos envidiosucos, entonces?

-Pero también tenemos un concepto muy arraigado de lo que ye la solidaridad. En Asturias ya practicábamos el mestizaje antes de que la palabra existiese en el diccionario. Aquí se integraron andaluces, extremeños, cazurros, gallegos... y nunca hubo ningún conflicto como en Cataluña, donde pasen coses extrañes.

-¿Cómo de raras?

-Lo de Cataluña lo percibo con cierta dosis de amargura. Evidentemente, tenemos una Constitución que tien cuarenta años y que hay que reformar, pero una cosa ye que se haga de una forma reglada y otra cosa es jugar al Monopoly, que fue lo que hicieron los independentistas.

-¿A qué tiene miedo?

-A mí la soledad me mata, me genera una neura tremenda. Una cosa ye la soledad que tú busques y otra ye la soledad interna. Y yo tengo una vida interior muy intensa. Y al dolor. Si uno se dedica a una actividad como a la que yo me dedico, necesites cariño. Por eso, cuando me para la gente por la calle, soy respetuosu y agradecidu. Una vez, de la calle Magdalena al Rosal, la mi guaja, que va a cumplir nueve años y que-y dio por tocar el violín y parez que bien, contó que me habíen parado 27 persones.

-¿Y a la muerte?

-No. Y, además, téngolo clarísimo. Les mis cenices van a tirales en el puente La Chalana. Ya saben cómo lo tienen que hacer. Porque yo volví a nacer en el puente La Chalana, donde casi me afuego cuando era guaje y una mano anónima que nunca supe quién fue me sacó de aquella.

-¿Nunca piensa en jubilarse y cultivar un huertín, por ejemplo?

-No, no, no. A mí los trabajos manuales dánseme muy mal (Ríe). Yo no entiendo la vida sin música.

-¿El sino de todo sportinguista de pro como usted es sufrir?

-Soy del Sporting hasta la médula y el domingo diome vergüenza ver un once inicial con futbolistas que, en muchos casos, son mercenarios, un Sporting sin ningún asturianu.