Un profesor de la Universidad de Santiago a la víctima de La Manada: «Neniña, no vengas aquí con tus tonterías» Luciano Méndez Naya, sobre quien la institución educativa estudia tomar medidas, llega a decir en un vídeo publicado en las redes sociales que la joven presentó una falsa denuncia: «Tuvo que denunciar el rollo para que le diesen la píldora del día después» Jueves, 10 mayo 2018

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) estudia actuaciones a a adoptar contra el profesor de la Facultade de Ciencias Económicas Luciano Méndez Naya -que ya fue sancionado en 2016 por la universidad por comentarios machistas-, quien ha manifestado su opinión sobre la sentencia a 'La Manada' en un polémico vídeo colgado en una red social en el que asegura que la víctima «se dejó hacer» y «disfrutó».

En opinión de este docente, registrada en la web el pasado domingo, la joven que denunció ser víctima de una violación grupal durante los sanfermines de 2016 «sabía lo que había» cuando se encontró con los ahora cinco condenados. Así, considera que «la chavala se vio sola, borracha, sin amigos y sin tener qué hacer» en las fiestas.

Luego «se encuentra con cinco tipos con ganas de marcha y con intención de hacer el amor» y los acompaña, pero «no les dan habitación». Además, añade que «la tipa se va morreando con los tipos», porque «va a lo que va».

En este sentido, Méndez Naya plantea una situación en la que al llegar al portal donde se cometieron los abusos, «la chavala se dejó hacer, evidentemente» y «disfrutó».

Asimismo, admite que no vio el vídeo de la agresión, «pero tampoco es necesario», porque defiende la postura de que «si los jóvenes realmente tuviesen intención de violarla habrían escogido otro lugar». Así, plantea que si él fuese violador y la llevase a una casa «todos los vecinos saldrían a gritar».

El profesor titulado de la USC asegura que su juicio se basa en «una serie de datos que son ciertos» y se califica a sí mismo como «una persona con un claro concepto de justicia, con objetividad y no tendenciosa».

Condena de la USC

Por su parte, la USC ha condenado públicamente a través de un comunicado emitido este jueves las declaraciones realizadas por este docente, y asegura que está «estudiando las actuaciones» que forman parte de sus procedimientos internos para «valorar la adopción de las medidas correspondientes».

Al respecto, sostiene que la universidad, como «institución dedicada a la formación y la transmisión de valores, no puede tolerar actitudes o actuaciones que menoscaben la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales», especialmente en lo que se refiere a la «igualdad» entre hombres y mujeres.

«Endurecer la ley contra los falsos denunciantes»

En el vídeo colgado en su red social, el profesor también incide en el hecho de que «no se puede castigar a unos chavales por no ser elegantes con la chica», ya que en su opinión «largarse y dejarla tirada» no es «una actitud punible», por lo que «no se les puede meter en la cárcel».

Por otra parte, sobre la situación de la chica tras la «supuesta» violación, Méndez Naya considera que esta «tuvo que denunciar el rollo para que le diesen la píldora del día después». De esto modo es como surge todo este «esperpento y lío social», en su opinión.

Además, sobre la sentencia de 'La Manada', el docente sostiene que «entre los jueces hubo un pacto» por el que «no pudieron condenar a la chica» -«que es lo que había que hacer», asegura-- por «miedo a la presión social y al histerismo» y para «buscar una manera de salvar un poco la dignidad de la justicia».

En este sentido, también manifiesta su creencia de que la situación denunciada por la joven es una «tontería». «Neniña, no vengas aquí con tus tonterías», llega a decir el docente quien asegura que, en cuestiones de justicia se debe hablar de «cosas muy serias» para «reglamentar las agresiones sexuales», por lo que incluso sería necesario que la chica fuese «mirada psicológicamente», al igual que «el feminismo radical».

Finalmente, en su argumentación, también opina sobre el cambio de la ley y el «endurecimiento» de la misma en casos de agresión sexual. Así, asegura que «las agresiones tienen que ser castigadas», pero también se debe «endurecer la ley contra los falsos denunciantes», porque «si la ley es muy dura con los hombres, va a haber mujeres que se aprovechen de la jugada».

«Los errores hay que pagarlos»

El vídeo en cuestión de este docente despertó una gran polémica y diversidad de comentarios en las redes sociales, a las que su protagonista quiso dar respuesta en un nuevo vídeo colgado la mañana de este jueves para «defender su postura» y afirmar que le «alegra» que la gente le critique, porque no quiere el «aplauso de gente que insulta sin reflexionar».

Así, a las denuncias de los usuarios de redes sociales sobre su desinformación al respecto de la cuestión de la píldora del día después, Méndez Naya asegura que «hace unos años no era tan fácil» su obtención, y que el hecho de que hoy en día lo sea no le parece bien porque «los errores hay que pagarlos», «aunque no le guste al feminismo radical», que «quiere píldoras abortivas ya en el desayuno».

Sancionado dos meses en 2016

El docente de la Facultade de Económicas de la USC ya había sido sancionado dos meses de empleo y sueldo en el año 2016, tras la denuncia de una alumna por los comentarios que realizó sobre su escote en clase y después la demanda de expulsión realizada en diversas movilizaciones por estudiantes de dicha facultad.

El procedimiento en cuestión se inició en febrero de 2016, cuando seis alumnos abandonaron el aula y presentaron una queja formal ante el decanato sobre una serie de comentarios que había hecho el docente sobre el escote de la joven. Según la versión de la estudiante, Méndez dijo que le desconcentraba el «escote» de la alumna.