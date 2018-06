Tu propia cita puede ser tu violador El corto 'Para' nace con el objetivo de hacer reflexionar sobre el deseo y el sexo consentido ISAAC ASENJO Madrid Miércoles, 6 junio 2018, 13:14

No ocurre solo en la calle. No influye la vestimenta. Tampoco el alcohol. Puede pasar en cualquier lugar y situación. También dentro de una relación. Ya sea casual o formal. El corto 'Para' - protagonizado por Kira Miró y Alejo Sauras - nace con el objetivo de hacer reflexionar sobre el deseo y el sexo consentido en un momento de debate necesario tras la reciente sentencia a La Manada y el movimiento Me Too.

La grabación pretende dar voz a historias que se quieren silenciar y denunciar todas las violaciones, que son todos los actos sexuales no consentidos. Todo lo que sigue a un «para», «no», «no quiero»... también lo es.

En la acción del vídeo se observa una primera cita. Sonia y Diego son los protagonistas. Quedan para cenar y una vez finaliza ese encuentro, ella toma la decisión de invitarle a su casa. En el interior de la vivienda, se besan y se desplazan hasta la cama. En un momento dado ella le dice que pare y él no se detiene. Se lo repite una y otra vez. Él se encuentra encima de ella. Hace caso omiso. Ella llora. «Eres un violador».

'La percepción social de la violencia sexual'

El 32,6% de los hombres cree que forzar a su pareja para mantener relaciones sexuales no supone una violación, según se desprende de un estudio elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género publicado este martes. En el caso de las mujeres, el porcentaje se reduce a un 24,1%, aunque implica que casi una de cada cuatro no se siente violada si su pareja la presiona para tener sexo en contra de su voluntad.

El informe, titulado 'La percepción social de la violencia sexual', refleja el nivel de tolerancia de los españoles hacia las agresiones sexuales y el machismo, y pone de manifiesto, una vez más, que todavía queda un largo camino por recorrer. Según la encuesta, que alcanza a una muestra de 2.465 personas, dos de cada 10 hombres normalizan abusar de una mujer por vestir de forma «provocativa». Además, el 40,9% de los hombres y el 33,4% de las mujeres consideran que la responsabilidad para controlar el acoso sexual reside en la mujer acosada.

Alcohol y violación

Del mismo informe se desprende otros datos igualmente alarmantes. Uno de cada dos españoles, el 50% en el caso de los hombres y el 45,6% en el de las mujeres, considera que el alcohol es a menudo el causante de una violación, y el 15% cree que si la víctima ha sido agredida mientras estaba borracha, ella tiene parte de culpa «por haber perdido el control».