La oposición carga contra la «mala gestión» de Fomento, que expedientará a la concesionaria de la AP-6 01:10 Coches atrapados en al AP-6. / David Murciano PSOE, Podemos y Cs piden explicaciones por la falta de previsión ante el temporal que ha dejado atrapados a miles de conductores AGENCIAS Madrid Domingo, 7 enero 2018, 19:22

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado hoy la apertura de un expediente informativo a la concesionaria de la AP-6, Iberpistas (del grupo Autopistas, filial de Abertis), tras quedar atrapados miles de vehículos durante horas a causa de las nevadas.

De la Serna ha indicado, en declaraciones a la cadena Ser, que comparecerá "sin ningún problema" en el Congreso de los Diputados a causa de los incidentes en las carreteras.

El ministro ha subrayado que dará en la Cámara Baja todas las explicaciones que los grupos parlamentarios de la oposición consideren "con absoluta transparencia" una vez que Fomento tenga la información de Iberpistas en base del expediente informativo que le ha abierto.

También dispondrá de la información de toda la labor que se ha llevado a cabo no sólo por el Ministerio de Fomento, que "en definitiva es únicamente el titular de la autopista", según ha recordado De la Serna, sino también por la DGT o la Guardia Civil, que ha movilizado cerca de 40 efectivos.

Por su parte, la filial de autopistas de Abertis, dueña de Iberpistas, ha afirmado que activó un Plan Operativo de Vialidad Invernal (POVI) en la AP-6 el viernes las 21.00 horas por el temporal de nieve y que lo puso en marcha bajo la coordinación directa del Ministerio de Fomento y la DGT

La concesionaria de la AP-6 ha explicado en un comunicado el operativo se inició a partir del momento de activación de la alerta, "llevándose a cabo todos los protocolos de adecuación de la vía y de disposición de los vehículos quitanieves y de rescate". Además, se liberó el paso por el peaje para facilitar la circulación de los vehículos de la vía.

La operativa, que se coordina desde el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de San Rafael, en Segovia, desde donde se monitoriza el tráfico de esta vía las 24 horas del día y los 365 días del año, cuenta con la participación de 170 personas por día y 31 máquinas quitanieves, además de diferentes vehículos ligeros de apoyo, según Autopistas.

Según la compañía, desde primera hora del día 6 las máquinas prosiguieron los tratamientos correctivos y, como primera medida, se restringen los adelantamientos entre vehículos. A partir de media mañana se restringió además la circulación de vehículos pesados.

La oposición pide explicaciones

Y es que la oposición ha cargado contra el Gobierno desde la tarde de ayer por la "falta de previsión". El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados pedirá la comparecencia de los ministros de Fomento y de Interior, Íñigo de la Serna y Juan Ignacio Zoido, para que den explicaciones por el "caos" en las carreteras a causa del temporal de nieve, en especial en la AP-6 (Las Rozas-Adanero).

En un comunicado, el secretario general del grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha informado de que su grupo registrará mañana esta petición con el objetivo de que ambos responsables expliquen por qué no se cortaron los accesos a esta autopista de peaje.

Para Gutiérrez, "no se entiende que no se cerraran los accesos a la autopista AP-6 si no se ponían los métodos necesarios para evitar el caos". Ciudadanos también preguntará si en algún momento estuvo en peligro la seguridad de los ciudadanos.

Por su parte el secretario de Transportes e Infraestructuras del PSOE, Pedro Casares, ha acusado hoy al Gobierno de "falta de previsión" y "mala gestión una vez más" al no haber habilitado un dispositivo adecuado ante las nevadas.

En un comunicado, Casares sostiene que "las nevadas de este fin de semana no han surgido de la nada, los servicios meteorológicos lo habían advertido a lo largo de toda la semana, pero volvemos a toparnos con la ineptitud y la irresponsabilidad del Ejecutivo". Ha recordado que en enero del año pasado muchos conductores también quedaron atrapados por una nevada y "la única respuesta del Gobierno ante la situación fue decir que había sido inevitable", pero el PSOE opina que "aquella vez no lo fue y ahora tampoco".

Por eso los socialistas pedirán que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el Interior, Juan Ignacio Zoido, asuman la responsabilidad de su mala gestión, "aunque eso no exime al propio Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría de su responsabilidad ante este caos que se podía haber evitado".

Podemos pedirá la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Así lo ha asegurado el líder de la formación, Pablo Iglesias, en su cuenta de Twitter: "Cumpliremos nuestro deber y pediremos la comparecencia del Ministro de Fomento para que explique lo sucedido en la AP-6".

Iglesias ha criticado la "falta de previsión" por el temporal que, a su juicio, "es un clásico cada invierno". "Muchos vivas al Rey y mucha bandera pero la corrupción y la incompetencia son la realidad del Gobierno", ha añadido. Por otro lado, y en un segundo tuit, ha felicitado a militares, policías y Guardia Civil por volver a "dar la cara", al resolver el bloqueo de vehículos en la autopista. Defender la patria no es dar vivas al Rey y envolverse en banderas, sino proteger y defender lo público", ha señalado.

Zoido se reúne con el director general de Tráfico

El ministro del Interior se ha reunido hoy con el director general de Tráfico para tratar la situación de las carreteras, autovías y autopistas de España, a causa del temporal de nieve y viento que azota el país.

Según ha explicado el Ministerio de Interior en un comunicado, la reunión de trabajo se ha producido en la sala de crisis de la Dirección General de Tráfico. "Los diferentes Centros de Gestión de la DGT en toda España monitorizan y gestionan el tráfico y actualizan la información dirigida a los usuarios de la vía sobre el estado de la circulación las 24 horas de los 365 días del año", aseguran en la nota.