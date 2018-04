Un enfermero, «harto de desesperarse», te explica qué hacer cuando ves una ambulancia detrás de tu coche EFE El hilo que abrió en Twitter se ha compartido más de 7.000 veces EL COMERCIO Gijón Lunes, 30 abril 2018, 21:39

Vas conduciendo y por el retrovisor ves que se aproxima una ambulancia con las luces de emergencia encendidas. ¿Qué haces? ¿Frenas? ¿Te retiras al arcen? ¿Aceleras? La realidad es tan diversa como las posibles respuestas, lo que ha empujado a un enfermero, «harto de desesperarme trabajando», a dar las indicaciones precisas en Twitter.

Así, abrió un hilo con la intención de que el asunto «quede claro de una vez». Está por ver si es ha conseguido su objetivo, pero de lo que no hay duda es de que su mensaje se ha difundido. Y es que ha sido compartido por más de 7.000 usuarios de la red social y más de 4.000 han pulsado 'me gusta'.

Y ¿qué es lo que tienes que hacer o no hacer cuando te cruzas con una ambulancia? Aquí están las indicaciones @hika_thoreau (su nombre de usuario).

«1. No frenes. Hagas lo que hagas, no frenes (salvo que te vayas a estampar con algo).

2. Si puedes, apártate a la derecha (se agradece el intermitente). ¡Suave! Y por lo que más quieras, sin frenar. Si pegas un volantazo me obligas a frentar por precaución.

3. Una curva nunca es un buen sitio para hacer a un lado (de verad que no). Aunque tú pienses que sí, te aseguro que no se ve na. Nunca. Y si no veo ná, no te voy a adelantar. Una curva es un tramo peligroso por definición. No te compliques, no deceleres, sigue a velocidad normal que ya te pasaré cuando pueda.

4. Cruzarse varios carriles no es apartarse. Circula por la derecha. Si no voy por tu carril, no me molestas. Salvo que me insultes a gritos por la ventanilla o me toques el claxon como un loco. Tengo muchas luces, varios tipos de sirenas, un claxon y meganofía; si me molestas, te lo haré saber.

5. Soltar el volante no es una opción. Cerrar los ojos, tampoco. (Sí, increíblemente existe gente así).

6. Antes de hacer cualquier maniobra, mira y señaliza. Los retrovisores son tus amigos; ese 'clack-clack' que se oye al bajar una palanca es un intermitente. Úsalos

7. No te piques conmigo. No soy un coche de carreras. Ni me uses para adelantar. Te vas a acabar hostiando. Respeta a la nino-nino. No cabrees a quienes ponen las drogas.

8. No te hagas el listo en los atascos. No vengas detras para adelantar. Es muy probable que frente en seco varias veces.

9. Estimado motorista, no me adelantes por la derecha. Nunca sabes cuándo puede hacer un giro brusco o abrir un puerta. Soy mucho más grande y ruidoso que tú. Me cuesta mucho verte venir.

10. En definitiva, todo es cuestión de sentido común. Si no sabes qué hacer, sigue como vas, ya nos escargamos nosotros de adelantarte».