Twitter: La genial respuesta de Correos al enfado de un tuitero El servicio de atención al cliente de la empresa postal no esquivó las críticas y respondió tirando de sentido del humor EL COMERCIO Gijón Miércoles, 17 enero 2018, 23:05

Las redes sociales se han convertido en escenario de batallas dialécticas cargadas de ingenio. Muchas empresas han apostado por mostrar un tono desenfadado en estos espacios en el que los usuarios no siempre muestran su cara más amable. El último ejemplo lo han dado los responsables de la cuenta de Twitter a través de la que Correos responde a las consultas de sus clientes.

El 'comunity manager' que gestiona el perfil no dejó pasar la oportunidad de responder a un tuit en el que un usuario insultaba a la entidad. «Desde aquí podemos ayudarte, pero por favor, utiliza un lenguaje más gentil. Gracias!», escribieron en una primera respuesta. Al ver que el tono no mejoraba y el usuario respondía con un escueto «Me vais a comer los cojones», los responsables de la cuenta decidieron apostillar con un «Pau, no prestamos el servicio que nos solicitas. Un saludo» que ha sido aplaudido en la comunidad.