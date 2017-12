Lotería de Navidad 2017 | La respuesta más escatológica de uno de los agraciados con el tercer premio El afortunado estaba siendo entrevistado por una reportera de televisión, que se quedó anonadada ante la declaración EL COMERCIO Gijón Viernes, 22 diciembre 2017, 21:53

Aragón ha sido una de las comunidades a las que ha sonreído la suerte este 22 de diciembre, día de la Lotería Nacional de Navidad. Allí ha tocado parte del tercer premio y un bar de la Asociación de la Tercera Edad de la localidad de Alagón vendió gran parte de los décimos del número 6.914.

Hasta allí quiso acudir una reportera de la televisión de Aragón para conocer las primeras impresiones de los afortunados, aunque seguro que no esperaba una de las respuestas que obtendría de Doro, muy feliz por el premio que acababa de tocarle.

«¡Qué alegría, esto son 300.000 euros! ¿Cómo te has quedado Doro?», le preguntaba la reportera. La respuesta del entrevistado no podía ser más explícita: «Pues me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo».

Ante semejante respuesta, la periodista se ha mostrado anonadada y ha tenido que reírse de la ocurrencia.