«Las rimas no se pueden entrenar» Botta, en Cimavilla, con una sudadera de su equipo. El ganador de la Batalla de Gallos de Metrópoli lo tiene claro: «La camiseta del Sporting me dio fuerzas» LAURA ARAUJO GIJÓN. Lunes, 9 julio 2018, 04:10

Diego Bottamino (Gijón, 1997), más conocido en el mundo del rap como Botta, es un gijonés que lleva dedicándose al 'freestyle' desde 2014. Lo que empezó como un juego entre amigos le llevó a entrenar cada vez más y a participar en competiciones. La pasada noche del sábado, ante miles de personas, se impuso en la semifinal de la Batalla de Gallos celebrada en Metrópoli, lo que le da el pase a la finalísima de esta competición de rimas improvisadas, que se celebrará en Madrid en octubre.

-¿Se lo cree o aún no?

-La noche fue genial. Todavía estoy muy emocionado. Muy contento por ganar y por la acogida del público, que se volcó totalmente desde el primer momento. Los de Red Bull nos dijeron que había entre 10.000 y 12.000 personas. Fue genial la participación que hubo.

-¿En qué se diferencia el 'freestyle' de otras modalidades?

-Lo que tiene el 'freestyle' es que es improvisado al momento.

-¿Cómo describiría su estilo y en qué se diferencia del resto de participantes?

-Yo creo que mi estilo es bastante agresivo. Soy muy directo en el insulto, el 'punchline', que es como se llama al ataque al adversario. Me diferencio por ejemplo de Bnet, mi contrario al final, en que él es mucho más melódico, juega mucho más con las palabras, con las métricas. Tiene menos contenido, pero lo que dice suena más bonito. Yo tengo más contenido, pero es más simple.

-¿Cómo se entrena? ¿Cómo surgen las rimas, en qué se inspira?

-Las rimas surgen, yo creo que es algo que no se puede entrenar, depende del ingenio. Lo que sí puedes entrenar es la velocidad mental. Puedes practicar 'freestyle' para tener las rimas frescas, para tener la mente despierta. Pero el entrenamiento es básicamente lo que hacemos encima del escenario.

-Siempre lleva algo del Sporting en las competiciones, ¿qué significa para usted?

-Estoy muy orgulloso del equipo. Me da fuerza llevar la camiseta del Sporting. Cuando veo al Sporting pienso,'no podéis perder con esa camiseta puesta'. Pues yo siento lo mismo. Es como una doble motivación, no te pueden ganar con una camiseta del Sporting. Es algo que he llevado desde el principio y es como una tradición. Ya no estoy cómodo si salgo sin ella.

-¿Dónde cree que están los límites de la libertad de expresión?

-La libertad de expresión consiste en que cada uno diga lo que quiera decir. Creo que el único que debería poder censurarte eres tu mismo. A mí no me gusta que en una competición me digan que no se puede tirar una rima machista u homófoba. Y no soy ni machista ni homófobo. Pero estamos en un teatro, digamos. Entiendo que hay gente que se pueda ofender, pero también hay que saber lo que estás yendo a ver. Es un espectáculo, una pelea verbal. Y para mi gusto vale todo.

-¿Cuáles son las claves para ganar una Batalla de Gallos?

-Lo fundamental es la confianza en ti mismo, porque es una batalla de egos. Si tú no vas confiando es algo que se ve. Es como los perros, que se dice que huelen el miedo, pues esto es igual. Si ves a alguien nervioso o que no está confiando en que vaya a ganar, es muy difícil que gane. Y también depende mucho de cómo tengas la tarde. Esto es improvisar, y hay días que te puede salir una cosa increíble y otros que dices 'pero cómo me ha salido tan mal esto'.

-¿Cree que la Batalla de Gallos celebrada en Gijón de este sábado puede servir para que el rap tenga más visibilidad en Asturias?

-Creo que ya se ha notado porque la Red Bull Batalla de los Gallos la pusieron aquí este año porque el año pasado vinieron a Metrópoli raperos como Freenetiks, Invert, Skone y Chuty a dar una actuación y tuvo muy buena acogida. Ellos lo comentaron con Red Bull y por eso repiten aquí este año en el mismo sitio. Al tener tanta gente es posible que particulares, gente pequeña empiece a montar eventos, organizaciones de rap...

-¿Cómo va a pasar el verano?

-Lo pasaré alejado de las batallas. Estaré en Gijón hasta el 20, y después me iré con mi novia a Gandía y con mis amigos a Almería.

-¿Y de cara a la final del 13 de octubre en Madrid ?

-Me crié en Madrid y allí me han visto en otras batallas. Para la final me veo con muchas ganas.