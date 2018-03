Las rupturas matrimoniales descienden un 4,5 por ciento en 2017 a pareja recién casada formada por Jedler Hidalgo (i) y Mary Jane Hidalgo (d) muestran sus anillos durante una boda masiva celebrada. / Francis R. Malasig (Efe) El mayor número de demandas de disolución se dio en la Comunidad Valenciana EFE Madrid Miércoles, 7 marzo 2018, 19:30

El número de demandas de disolución matrimonial -separaciones y divorcios- descendió un 4,5 por ciento en 2017 respecto al año anterior y la Comunidad Valenciana tuvo la mayor tasa de rupturas matrimoniales, con 28 demandas por cada diez mil habitantes Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el año pasado se presentaron en los juzgados 109.043 demandas de divorcio -un 4,6 % menos que el año anterior- y 5.448 demandas de separación -se redujeron el 6,7 % -.

Gráfico. Énrique Sánchez

Respecto a los procedimientos de modificación de medidas en casos de rupturas, custodia y alimentos de hijos, hubo un 3,9 por ciento más de demandas en casos de ruptura consensuados, un 0,2 por ciento en rupturas no consensuadas y un 1,5 por ciento más en medidas de custodia y alimentos consensuadas. Del total de demandas de divorcio, 64.024 fueron consensuadas (un 4,7 % menos) y 45.019 contenciosas (un 3,9 % menos).

Gráfico. Enrique Sánchez

En cuanto a las demandas de separación, 3.687 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo -un 5,8 % menos que en 2016- y 1.761 no consensuadas -el 8,7 % menos-. Además, en 2017 se registraron 142 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 159 del año anterior.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2017, el mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes se dio en la Comunidad Valenciana (28), mientras que en el otro extremo se situó Castilla y León (19,1). La media de demandas en España fue de 24,6 por cada diez mil habitantes. Por encima de la media se sitúan, además de Valencia, Canarias (27,9), Baleares (26,9), Andalucía (26), Cataluña (26), Cantabria (25,9) y Asturias (25,1). Por debajo de la media están Murcia (24,1), La Rioja (23), Madrid (23), Castilla-La Mancha (22,7), Galicia (22,6), Navarra (22,4), Extremadura (22,1), País Vasco (21,2), Aragón (21), además de Castilla y León.

En 2017, se presentaron 10.617 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 3,9 por ciento más que en 2016; y 34.099 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, lo que supone un aumento interanual del 0,2 por ciento. En cuanto a las medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 18.492 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 1,5 por ciento más que en 2016; y 28.011 de medidas no consensuadas, lo que representa una disminución interanual del 1,4 por ciento.