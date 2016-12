La OMS anuncia una vacuna útil contra el ébola tres años después del inicio de la pandemia

El 26 de diciembre de 2013, un pequeño niño guineano de dos años comenzó a sufrir los primeros síntomas de fiebre hemorrágica. Dos días después, Émile Oaumouno fallecía en Meliandou, una aldea en la frontera de Guinea con Liberia y Sierra Leona. Antes de fallecer, el pequeño contagió a su hermana Philomena, de tres años, y esta a su vez a su abuela. Comenzaba la mayor epidemia de ébola de la historia. Tres años después del inicio de la epidemia, el mundo ya cuenta con una vacuna cien por cien eficaz contra el ébola, según publica este viernes la revista 'The Lancet'. La vacuna, llamada rVSV-ZEBOV, fue estudiada en un ensayo en el que participaron 11.841 personas en Guinea durante el año pasado. Entre las 5.837 personas que recibieron la vacuna, no se registraron casos de ébola diez días o más después de la vacunación. En comparación, hubo 23 casos diez días o más entre aquellos que no recibieron la protección, según señala el estudio impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos Sin Fronteras, el Gobierno de Guinea y el Instituto de Salud Pública de Noruega. «Es muy eficaz y podría tener una eficacia de hasta 100%», declaró a AFP la doctora Marie-Paule Kieny, subdirectora general de la OMS y una de las autoras principales del estudio.

El ensayo se llevó a cabo en la región costera de Basse-Guinée, la zona de Guinea que aún recogía nuevos casos de la epidemia -que acabó con la vida de 11.300 personas- cuando el ensayo comenzó en 2015. Para aplicar el estudio se realizó un método de anillo. Cuando se localizaba un nuevo enfermo, el equipo de investigación rastreaba a todas las personas que pudieron haber estado en contacto con ese caso en las tres semanas anteriores. De esta manera, se identificaron 117 grupos o anillos. Se identificaron un total de 117 grupos (o «anillos»), cada uno formado por un promedio de 80 personas.

Algunos de estos anillos recibieron al azar la vacuna de inmediato o después de un retraso de tres semanas, que solo se aplicó a mayores de 18 años. Después de publicar los resultados provisionales mostrando la eficacia de la vacuna, a todos los anillos se les ofreció la vacuna inmediatamente y el ensayo también se abrió a los niños mayores de seis años. Además de mostrar una alta eficacia entre los vacunados, el ensayo también muestra que las personas no vacunadas en los anillos estaban indirectamente protegidas contra el virus por la inmunidad de rebaño. Sin embargo, los autores señalan que el ensayo no fue diseñado para medir este efecto, por lo que se necesitará más investigación. Para evaluar la seguridad, las personas que recibieron la vacuna fueron observadas durante 30 minutos después de la vacunación y en visitas repetidas a casa hasta doce semanas después. Aproximadamente la mitad informó síntomas leves poco después de la vacunación, incluyendo dolor de cabeza, fatiga y dolor muscular, pero se recuperó en cuestión de días sin efectos a largo plazo.

Futuro

El equipo de investigadores de la doctora Kieny calculó que en el caso de una epidemia de grandes proporciones, hay 90% de posibilidades de que la vacuna sea eficaz en más del 80%. «Finalmente tras 40 años, tenemos ahora a priori una vacuna eficaz contra la enfermedad del Ébola» comenta el científico estadounidense independiente Thomas Beisbert en 'The Lancet'. La vacuna, cuyos derechos de comercialización compró la firma estadounidense Merck, podría ser registrada en 2018, luego de que el expediente sea sometido a las autoridades estadounidenses (FDA) y europeas (EMA). El proceso de aprobación estándar es habitualmente de una década y a veces más, subrayó Kieny. «Con la vacuna Merck, la protección ocurre muy rápido después de la vacunación, pero no sabemos si la protección sigue seis meses después».

Es la primera vacuna antiébola probada con tal eficacia en el terreno, pero otras vacunas serán necesarias, en especial para proteger al personal sanitario garantizando una protección de larga duración, por lo que varias están siendo desarrolladas. Una vacuna está en curso para proteger contra la cepa Sudán, otra cepa distinta que la denominada Zaire presente en Africa occcidental, según la OMS.