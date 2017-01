Dolors Montserrat: «No está en la agenda del PP el incremento del copago farmacéutico»

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha rechazado que el Gobierno tenga previsto subir el copago farmacéutico para los jubilados que cobran más de 18.000 euros anuales de pensión, una cuestión que, ha insistido, "no está en la agenda del PP".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', Montserrat ha tratado de calmar las aguas tras las críticas generadas por su anuncio en sede parlamentaria de su intención de reformar el copago para los pensionistas en el tramo que va de los 18.000 a los 100.000 euros.b "No estoy reculando: dije ayer lo mismo que dije en el Congreso, ya veo que no se escuchan mis comparecencias", ha lamentado la ministra. "Hay una diferencia entre tener previsto el copago y estar abierta a estudiarlo como opción; es un estudio que realizan los expertos y, cuando esté listo el informe, lo presentaremos a los grupos parlamentarios y analizaremos qué se puede hacer, pero no queremos crear una barrera en el acceso a los medicamentos".

La polémica surgió este lunes cuando la ministra señaló en una entrevista a RNE-Ràdio 4 su intención de "revisar" el copago en los jubilados que cobran una pensión de entre 18.000 y 100.000 euros. "Deberíamos ajustarlo mejor. Quien más tiene debería pagar más", sostenía la ministra. Las declaraciones generaron el rechazo del PSOE, sindicatos y gobiernos regionales como el andaluz, y obligó a la ministra a matizar sus declaraciones a través de un mensaje en Twitter: "No es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros", señalaba anoche a través de su cuenta.

No alarmemos a los pensionistas, que pague más quien tiene más no tiene por qué significar subirles, a lo mejor es bajar a los demás

"No alarmemos a los pensionistas y por eso quiero tranquilizarles. Voy a escuchar a los expertos, voy a escuchar a los grupos, y decidiremos", ha anunciado esta mañana la titular de Sanidad, que ha avanzado que la idea de "que pague más quien tiene más no tiene por qué significar subirles, a lo mejor es bajar a los demás".

Según el modelo actual, en la franja de cero a 18.000 euros se paga el 10% del precio de los medicamentos que le receten con un tope de 8 euros al mes; en la comprendida entre los 18.000 y los 100.000 es un 10% con un máximo de 18 euros; y, finalmente, en el rango superior a 100.000 euros es un 60% con un máximo de 60 euros.

«Un poquito de rigor»

La aclaración de la ministra ha sido recibida con excepticismo entre las filas socialistas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha exigido a Montserrat "un poquito de rigor" y le ha reprochado estar "intranquilizando a los pensionistas". "No hay derecho a que sea tan poco rigurosa de decir una cosa en el Congreso y en dos entrevistas y luego rectificarla en un 'tuit' a las tantas de la noche", ha criticado en una entrevista en Onda Cero, donde ha considerado inadmisible que "a personas que les van a subir un 0,25 su pensión este año se les esté intranquilizando con subirles el copago".

También desde CC OO, el secretario de protección social y políticas públicas, Carlos Bravo, ha criticado la "improvisación" de la ministra y le exigido "sustituir este modelo por otro que responda a las necesidades de los ciudadanos y elimine los copagos para los colectivos más desfavorecidos, o al menos los reduzca aplicando límites y criterios de progresividad".