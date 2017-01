«Asturias debería hacer una apuesta más decidida por la innovación»

La experiencia es un grado que José Luis Jorcano (Gijón, 1949) tiene. Por ella cree que Asturias debería apostar por la innovación y que la fuga de cerebros dañará la ciencia que se está haciendo en este país. Él ahora trabaja con la bioimpresión y acaba de diseñar una máquina con la que se obtiene piel humana.

Según los datos del último informe Pisa, los españoles siguen estancados en ciencias y matemáticas. ¿Qué pasa?

Es una evaluación que se hace de la enseñanza a nivel de instituto, con los que no tengo contacto. Sí tengo amigos profesores que son buenos profesionales. Por sentido común diría que en España estos no tienen la motivación que deberían tener porque ni tienen los medios ni los salarios ni la consideración que merecen. La prueba está al otro extremo del informe, en Finlandia, donde además tienen un proceso de selección muy riguroso. Los españoles no somos más tontos que el resto, sino mucho más listos que muchos de los que aparecen por encima en el ranking. Faltan eficacia y medios.

Otro gran problema del país es la reducción de la inversión para investigación. Los datos de la OCDE lo cifran en casi un 35% entre 2009 y 2013. ¿Én qué lo ha notado?

Primero porque no puedes retener a los estudiantes y la gente que se va es muy difícil de reemplazar. Cuando alguien trabaja en esto busca ser competitivo y nadie te pregunta cuánto dinero tienes, sino la calidad de lo que produces.

¿Se notará a corto plazo la fuga de cerebros?

Ya lo estamos notando. Es un tema de conversación habitual con mis compañeros.

Aunque España sigue siendo puntera en muchos campos, ¿la ciencia aquí corre peligro?

Decir que está en peligro me parece duro. La cuestión no está tanto en lo que se hace o no, sino en la posición que ocupa del ranking. No hace falta tener un Nobel en Economía para saber que si decrece la financiación no se puede mantener el ritmo. El gran problema es que aunque la caída es muy rápida, la ascensión es lentísima.

Álvaro Meana, coordinador del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, comentaba que la bioimpresión marcará el futuro de la investigación. ¿Cómo lo ve?

No tengo duda de que utilizar la impresión 3D para crear tejidos y órganos humanos nos abre muchas posibilidades. Es algo muy innovador y revolucionario que nos hace soñar con muchos logros en el futuro.

Parece que lo que hace unos años era ciencia ficción está al alcance de la mano, ¿no?

Sí, pero mi experiencia dice que estas revoluciones biológicas son más lentas de lo que uno al principio se piensa porque los sistemas son extremadamente complejos.

Hugh Herr, Premio Princesa de Asturias de Investigación 2016, dijo que no deberíamos aceptar las limitaciones humanas. ¿A eso vamos a llegar?

Podemos decirlo así. El ser humano está programado para varias cosas y una de ellas es luchar contra las enfermedades y las limitaciones. En el futuro crearemos órganos humanos, fabricaremos extremidades y chips que mejoren la actividad coginitiva. Esto sí es ciencia ficción, pero estamos en la dirección que nos permite, al menos, pensarlo.

¿Qué lugar ocupa la prevención en ese futuro?

Se está trabajando mucho para detectar enfermedades antes de que los síntomas se evidencien. Con los análisis de genoma que tenemos hoy en día podemos tener una idea de aquellas a las que un paciente podría padecer. También se está poniendo mucho empeño para que las enfermedades hoy mortales, se vuelvan crónicas y para controlar los procesos de crecimiento y degeneración corporal y mental. En el campo biomédico estamos asistiendo a una explosión de acontecimientos tal que hasta a nosotros nos cuesta no perder el horizonte. Hablamos de procesos muy lentos que ahora incluso parecen serlo más si lo comparamos con la velocidad a la que se mueven las telecomunicaciones. La diferencia entre la investigación científica y la creación de redes sociales como Twitter, es que esto último estaba al alcance de ser logrado por bastantes personas.

Y ante tanta innovación, ¿qué piensa cuando ve que un hospital se colapsa por una gripe?

El problema es que no todo avanza a igual velocidad. Una cosa es el progreso científico y otra el tiempo que dista hasta que esos descubrimientos llegan a los pacientes. En la rama de la virología también se avanza, pero para que se note tiene que pasar por un camino largo, costoso y complejo. En el colapso también influye que mientras antes aguantábamos en casa la enfermedad, ahora vamos más raudos al hospital.

Todo esto, ¿se logrará con capital público o privado?

Pienso que el modelo más funcional en un país como España, donde no hay mucho capital privado, es la cooperación público-privada. El riesgo que se asume aquí no es el mismo que asume, por ejemplo, Estados Unidos y, además, la Comunidad Europea tiene límites estrictos sobre cuánta financiación pública puede obtener una empresa privada. Lograr la colaboración es muy complicado y no porque los investigadores estemos en una torre de marfil, pero hay que reconocer que el mundo privado y la investigación pública tienen intereses muy diferentes.

¿De qué salud goza la investigación que se hace hoy en Asturias?

Cuando era editor de Genoma España tenía una visión más detallada, pero hace ocho años de eso. La región ha sufrido un cambio de modelo económico a raíz de perder la industria naval, siderúrgica y minera, y de variar la forma de ver la agricultura y la ganadería por lo que debería hacer una apuesta más decidida por la innovación. Es algo costoso por lo que apostaron países como China o Singapur, que ahora nos han adelantado por la izquierda.

¿Por dónde empezar?

Primero sabiendo por qué apostar, pues es inviable abarcarlo todo. Habría que elegir unos campos y esperar a que funcionen porque cuando lo hagan serán el tractor de todo lo demás. En concreto diría el HUCA, que no se debería ver solo como el sitio donde te tratan, sino donde se innova; no verlo como un pozo de gastos, sino como motor.