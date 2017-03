Matesanz propone que los donantes vivos tengan una baja como las embarazadas

Desplazamientos a un hospital, esperas, pruebas de compatibilidad y finalmente, la operación. Ese es el proceso que los donantes vivos de riñón e hígado deben pasar. Apenas son unos 400 casos al año (con amplísima mayoría para los renales), pero en algunos casos tiene un alto precio. La Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos (HEPA) afirma que algunos padres han pasado muchas dificultades en su ámbito laboral por "querer salvar la vida de un hijo". "Para hacerme las pruebas de compatibilidad de donante para mi hijo, me desplace varios días al hospital y cuando llevé los justificantes de las pruebas a mi trabajo me indicaron que eran pruebas voluntarias y que yo no estaba enfermo y que no podían aceptar la justificación, que la solución era pedir una excedencia", señala como ejemplo la HEPA.

Ahora, las familias reclaman más protección laboral, apoyados por el doctor Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), y que los progenitores que donen un órgano para "salvar la vida de su hijo" opten a una baja laboral similar a la que opta una embarazada. "La legislación laboral española no prevé su cobertura laboral", afirma HEPA, que denuncia que esta clase de donantes se enfrentan a la falta de un reconocimiento oficial de baja por incapacidad temporal.

Además, destaca las bondades de este tipo de donación. Por ejemplo, el hepático reduce la lista de espera entre un 30 y un 40%. En el renal, la situación es diferente. "Está bajando porque hay oferta de fallecidos y porque la lista de espera apenas llega a un año", añade el doctor Matesanz, que ha defendido la necesidad de favorecer a los donantes vivos y que no se sientan perjudicados. Así, el director de la ONT, que se jubila en una semana, se ha mostrado favorable a la petición que estos progenitores han realizado en change.org para que los padres donantes tengan un estatus similar a las mujeres que son madres.

"Exigimos una modificación legal laboral que impida que un donante cobre menos o sea despedido del trabajo por no estar protegido por una baja laboral. Pedimos que estos donantes sean equiparados a una embarazada, situación a la que también se accede voluntariamente. De esta manera el trabajador no vería afectada su nómina ni perdería su puesto de trabajo. Y la empresa no tendría que pagar los seguros sociales en el tiempo de baja ni la persona que sustituye al donante", señala HEPA en su petición, que ya ha obtenido cerca de 270.000 firmas.

"Es de justicia que, tras el acto de contribución social realizado por el donante vivo, se le proteja de manera que esta protección permita alcanzar un equilibrio, nunca completo, entre el beneficio obtenido por la sociedad en su conjunto y el riesgo altruista asumido por parte del donante", añade la petición. Matesanz, que ha defendido esta postura en la Comisión de Sanidad del Congreso y que ha trasladado al Gobierno, considera factible que se lleve a cabo por el “escaso número” de personas que afecta.