'Selfies' hasta en el quirófano

A los chinos les gusta hacerse 'selfies' más que al resto del mundo. No hay país en el que hayan surgido más aplicaciones para embellecer los autorretratos y dejar el rostro perfecto. Es más, en China ya hay dos marcas de 'smartphones' que han decidido incluir mejores cámaras en la parte frontal que en la posterior. Así, es lógico que sea habitual ver a jóvenes, y no tan jóvenes, retratándose en cualquier lugar y con todo tipo de artilugios. Pero pocos han llevado su afición tan lejos como Zhu, una abuela de 69 años.

Hace unos días logró que le permitiesen entrar al quirófano con su teléfono móvil. La iban a operar de varices y el procedimiento, que duró apenas 18 minutos, solo requería anestesia local. Pero la mujer adujo que estaba muy nerviosa y necesitaba a su fiel compañero electrónico para relajarse.

En una decisión sin precedentes, los cirujanos accedieron. A su vez, alguien en la sala de operaciones congeló para la posteridad el momento con otro móvil. En la imagen se ve claramente cómo Zhu, tumbada en la camilla, fotografía a los médicos mientras le cosen la pierna. La prensa china ha añadido que también aprovechó para hacerse 'selfies' y colgarlos en las redes sociales. «Funcionó. Estuve muy relajada», dijo luego la mujer.

Pero los internautas chinos no han recibido la noticia con tanto entusiasmo. De hecho, algunos han señalado que no parece muy higiénico entrar en un entorno completamente limpio con un aparato que habrá pasado por muchas manos. A esos, Zhu les contestó informando de que el terminal había sido esterilizado antes de entrar al quirófano. Otros recuerdan el escándalo que hace unos años acabó con el fulminante despido de personal médico que se fotografió con sus pacientes anestesiados en quirófanos de la ciudad de Xi'an. No parece que esta vez nadie vaya a perder su empleo.

En cualquier caso, lo que sí queda claro con la anécdota de Zhu es la adicción cada vez más generalizada de la población china a los teléfonos móviles. Y hay razón para preocuparse. De media, los usuarios mayores de 16 años utilizan sus 'smartphones' durante 4,5 horas al día.

Es una de las estadísticas más elevadas del mundo, y contrasta con las 2,2 horas que pasan frente al televisor. Pero la situación es todavía peor entre los usuarios que tienen entre 11 y 16 años, ya que el uso se dispara hasta las 5,6 horas.

Según la empresa de consultoría EMarketer, el uso más extendido de los móviles entre la población china tiene que ver con las redes sociales (75%). A mucha distancia, con un 51%, está realizar pagos 'online', seguido de hacer compras (47%), ver vídeos (36%) y leer noticias (32%). De esta forma, no es de extrañar que la nomofobia, como se conoce al miedo a quedarse sin este dispositivo, sea en China un mal muy extendido. Lo que seguro que no saben quienes la padecen es que, según un estudio de la Universidad del Noroeste (Estados Unidos), utilizar el móvil más de una hora al día es síntoma de estar deprimido.