«Algún día tendremos hijos sin mantener relaciones sexuales»

El ginecólogo Antonio Pellicer, cofundador del IVI, analiza los desafíos de la reproducción asistida antes de asistir a un importante congreso internacional en Bilbao . «La asignatura pendiente en España es el vientre de alquiler», advierte.

España e Italia baten plusmarcas de retraso de la maternidad.

Cierto, España lidera la tabla del Eurostat y le sigue Italia de cerca. Es consecuencia de los cambios sociales de las últimas décadas.

Usted ha sido padre por cuarta vez a los 60 años. ¿Le quedaban fuerzas para pañales, insomnio...?

¡Sí! Lógicamente, ser padre es diferente. A las madres les resulta más agotador porque tienen más dedicación. Estoy disfrutando de la maravilla que viví hace unos 24 años.

¿Fue difícil decidir irse a Roma?

Mi esposa es italiana. No fue dificil porque teníamos mucho trabajo en Roma y porque Italia es un país que siempre me ha gustado mucho.

La reproducción asistida, ¿ha vivido una revolución desde 2007?

Los grandes avances se han dado en veinte años, pero en la última década se ha logrado la congelación de óvulos, que antes era muy mala y ahora, al contrario, muy buena.

Con las técnicas disponibles, ¿podrían ustedes asegurar un embarazo a cualquier mujer?

¡Hombre, sí! No quiere eso decir que con una técnica se queden todas, sino que una con otra logramos tasas del 93% al 97%. Nos falta ese poco, que no conseguiremos nunca.

«Los políticos no saben»

Nos falta el vientre de alquiler.

Indudablemente. En España hay mucha polémica, porque no se pregunta nunca al interesado... Habla gente involucrada en partidos políticos, que no sabe de qué habla. En algunos casos, es del todo necesario.

¿En qué casos?

Hay mujeres que en el parto pierden el útero, con 36 años. Muchas veces, el alumbramiento acaba con el útero fuera y el bebé sufre tanto que pierde la vida. Otras veces, teniendo útero, sufren problemas de salud en los que el embarazo está contraindicado, como esclerosis múltiple, un problema renal grave... ¿Podemos dejar de asistir a todas esas mujeres?

Ustedes han mandado a alguna pareja a EE UU a alquilar un útero.

Yo no puedo hacer eso, porque me sancionarían. Yo les digo que en España no se puede hacer y la gente busca formas legales en Internet.

¿Qué otras cuestiones deberían regularse en España?

El problema mayor es el útero de alquiler. Después, el transporte de embriones, que depende de una directiva europea. No se pueden llevar de un país a otro. Tengo una paciente italiana con varios. Le pusimos dos, tuvo un hijo y en el parto perdió el útero. Ahora tengo dos embriones que no le dejan trasladar a EE_UU. Sanidad me pregunta qué voy a hacer con ellos. ¡Nada! Son de una mujer y ella tiene derecho a llevárselos donde quiera.

Oí a un ginecólogo que había visto llorar a más mujeres por el hijo que no llega que por el cáncer.

Tiene toda la razón del mundo, porque es así. La OMS ha considerado la esterilidad una carencia y no una enfermedad hasta 2008. Se le presta poca atención a un problema que afecta al 15% de la población.

¿Tendremos hijos sin sexo?

Sí, estoy convencido. Suena bruto, pero a los periodistas os gustan los titulares... ¡Ja ja, ja! Algún día tendremos hijos sin relaciones sexuales.

¿Fin de la donación?

¿Deberíamos poder elegir el sexo de nuestros hijos?

Tampoco soy radical en eso. Como primera intención, no, pero si una pareja tiene dos niños y busca una chica, la ciencia le puede ayudar. En ese caso, no estás produciendo un desbalance de la proporción natural de niños y niñas. En Estados Unidos no hay ningún problema en ello.

¿Y el color del pelo o los ojos?

Eso es distinto y más complicado.

La investigación con células madre, ¿ya no es lo que era?

¡Ja, ja, ja! La investigación continúa. Lo que pasa es que al principio se pensó que era un camino muy corto. Nosotros estamos trabajando mucho. Nos hemos marcado como objetivo prioritario conseguir óvulos y espermatozoides a partir de estas células; y tenemos a un científico nuestro trabajando ya en Japón

¿Entonces, la donación de óvulos y semen está en vías de extinción?

Absolutamente. En ratones se ha hecho ya todo el recorrido con éxito. No puedo decir en cuánto tiempo se conseguirá porque, si no, usted me lo recordará dentro de 11 años.

¿Y el trasplante de útero?

Suecia lo ha intentado con nueve mujeres, siete de ellas han sido madres. El responsable del programa lo contará en Bilbao.

¿Está diciendo usted que en unos años una mujer con un útero trasplantado se quedará embarazada con un trozo de su piel?

¡Pues claro!