Alimentos que puedes congelar, aunque quizá no lo sepas Si tienes esto en cuenta, seguro que dejarás de tirar mucha comida EL COMERCIO Gijón Miércoles, 23 mayo 2018, 22:49

Muchas veces tiramos comida a la basura que ha caducado porque consideramos que no puede meterse en el congelador para su conservación. No todos los alimentos se pueden congelar, pero te detallamos algunos productos alimentarios que sorprendentemente sí pueden conservarse de esa manera.

Chocolate

No es raro encontrarte una tableta de chocolate en el frigrífico que se ve claramente por el color que ha perdido sus propiedades, no se trata de que esté malo, pero ya no sabe igual. Pues esto se podría evitar si lo congelaramos. Si se guarda en el congelador bien envuelto o en recipientes herméticos alargará su vida.

Leche

Te vas de vacaciones y tienes en la nevera un cartón de leche a medio empezar y que sabes que cuando vuelvas tendrás que tirar, pues puedes congelar la leche sin problema. Cuando vuelvas la descongelas en el frigorífico, remueves bien la leche y listo.

Huevos

Nunca en la vida congeles el huevo frescoe entero con su cáscara, pero síq ue puedes hacerlo abriéndolos y echándolos en un recipiente de congelación. También puedes congelarlos si separas las yemas de las claras. Y si quieres guardar el huevo entero será mejor que los batas antes integrando yema y clara. Se recomienda que a la hora de descongelar se haga en la nevera, se usen cuanto antes y que se cocinen completamente.

Aperitivos salados

Patatas fritas, cortezas de maíz... todo este tipo de aperitivos que se compran para los cumples y que luego si no te los comes se ponen rancios. Pues se puede evitar que se estropeen congelándolos por contacto en una bandeja y después meterlos en una bolsa para evitar que se peguen entre sí. Incluso algunos afirman que las patatas fritas están más buenas si se han congelado, y quien se las come sin esperar a que se descongelen, fresquitas.

Sándwiches y bocadillos

Lo importante es que el pan sea de calidad, mejor aún si es de masa madre. Y aunque hay ingredientes como la lechuga o el tomate que no congelan muy bien, sí que lo hacen el queso, la carne y verduras crudas o asadas.

Para proteger la miga se recomienda untar las caras interiores del pan con crema, salsa o mantequilla. Además, si el bocadillo o sándwich está cocinado a la plancha antes de congelarlo los resultados serán aún mejores.