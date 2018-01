Los embriones congelados, igual de eficaces para la fecundación in vitro que los frescos Una investigación muestra que las tasas de embarazo en curso y los nacimientos vivos fueron equivalentes en dos grupos de mujeres implantadas con diferentes embriones EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 10 enero 2018, 23:40

La congelación y posterior transferencia de embriones da a las parejas infértiles la misma probabilidad de tener un hijo que el uso de embriones frescos para la fertilización in vitro (FIV), según han revelado investigaciones de Ho Chi Minh City, Vietnam, y la Universidad de Adelaida, en Australia.

Con los resultados que se publican esta semana en 'The New England Journal of Medicine', el equipo de investigación muestra que las tasas de embarazo en curso y los nacimientos vivos fueron equivalentes en un grupo de mujeres sometidas a FIV implantadas con embriones congelados en comparación con los embriones frescos.

"Las técnicas de embriones congelados están creciendo en popularidad en las clínicas de fertilidad en todo el mundo. Ésta es una de las razones por las que nuestra investigación es importante para los médicos y científicos especializados en fertilidad, y, por supuesto, las parejas que esperan tener un hijo", afirma el autor principal, Lan N. Vuong, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Medicina y Farmacia de la ciudad de Ho Chi Minh y del Hospital My Duc de la ciudad de Ho Chi Minh.

El trabajo del doctor Vuong se realizó en colaboración con el profesor Ben Mol, del Instituto de Investigación Robinson de la Universidad de Adelaida, miembro del 'South Australian Health and Medical Research Institute's Healthy Mothers, Babies and Children'; y el profesor Robert Norman, también del Instituto de Investigación Robinson de la Universidad de Adelaida y una unidad de fertilidad líder, Fertility SA.

El estudio investigó a casi 800 mujeres que tenían infertilidad no relacionada con el síndrome de ovario poliquístico (SOP). Las mujeres recibieron un ciclo de FIV, donde se produjo una transferencia de embriones frescos, o todos los embriones se congelaron y posteriormente se realizó un ciclo de embriones descongelados sin el uso de medicamentos de FIV.

Tasas equivalentes de embarazos

Después del primer ciclo completo de FIV, se produjo el embarazo en el 36 por ciento de las mujeres en el grupo de embriones congelados y en el 35 por ciento del grupo de embriones frescos. Las tasas de nacidos vivos después de la primera transferencia de embriones fueron del 34 por ciento en el grupo de embriones congelados y del 32 por ciento en el grupo de embriones frescos.

"Investigaciones previas han demostrado que las mujeres que experimentan infertilidad debido al SOP se benefician de tasas significativamente más altas de nacidos vivos de embriones congelados en procedimientos de FIV, pero falta evidencia para este enfoque en pacientes sin SOP", dice el profesor Mol.

"Este nuevo estudio muestra que las mujeres infértiles que no padecen SOP tienen tasas equivalentes de FIV a partir de embriones congelados, lo cual es una noticia importante para las mujeres infértiles de todo el mundo. Nuestro hallazgo clave es que congelar embriones para FIV no disminuye las posibilidades de tener un bebé. Después de la primera transferencia de embriones frescos, será posible congelar los embriones restantes y transferirlos uno por uno, lo que es seguro y efectivo", subraya.

El profesor Mol dice que, aunque muchas clínicas se están alejando por completo de las transferencias de embriones frescos, el proceso de congelación añade costos adicionales en la FIV y no da como resultado tasas más altas de nacidos vivos. "Las parejas preocupadas por los costos innecesarios de congelar todos los embriones no necesitan seguir ese camino, y aún tendrán la misma tasa de éxito de nacimiento vivo", dice.

A ello, el doctor Vuong añade: "Los resultados de nuestra investigación son específicos de un método de congelación común conocido como vitrificación Cryotech, por lo que puede no aplicarse a todas las técnicas de congelación de embriones actualmente en uso. Hace falta más investigación para comparar los resultados del embarazo y las tasas de nacidos vivos de otras técnicas de congelación de embriones".