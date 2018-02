«Espero que las ONG ganen más transparencia»

El cambio de la política china permitió alcanzar los Acuerdos de París. Algo insospechado hace unos años.

-Los movimientos políticos han dado lugar a una situación rara.

-Ahora China es líder en la lucha contra el cambio climático. Es muy extraño porque Estados Unidos, líder de la economía mundial, está perdiendo este tren. Aunque también hay que decir que los gobernadores tiene mucho poder y están tomando decisiones que van acorde con los Acuerdos de París y, además, lo reivindican. Pero la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos está desapareciendo.

-¿Hay futuro sin EE UU?

-Todavía no se ha marchado. En Bonn, en la cumbre del clima, había todo un movimiento a favor de París. Los alcaldes y los gobernadores estadounidenses van más allá. Entienden que es muy importante porque su población se lo pide. Cuanto más bajamos en la gobernanza, el ciudadano tiene más opciones de influir y de presionar. Y se pueden hacer mejores políticas de salud y medioambientales.

-¿Cómo se ve desde la OMS toda la polémica que están viviendo varias ONG?

-Las ONG no están fuera de la sociedad y van a tener casos como estos como cualquier miembro de la sociedad. Es cierto que el caso de Oxfam ha sido chocante, sobre todo cuando el señor que está implicado ya fue retirado de su puesto en 2006 y absurdamente recontratado dos años después. Este tipo de cosas no pueden ocurrir. Yo he trabajado cinco años en África y he visto cosas que me gustaría no haber visto de personas que trabajaban en organizaciones humanitarias. Siempre que he podido lo he denunciado, siempre.

-¿Se va a ganar en transparencia?

-Espero que se gane en más transparencia y no sea una caza de brujas temporal, para luego poner unas medidas que los más listos puedan saltarse. Es una ética que tiene que estar dentro. No obstante, la gente debe denunciarlo.