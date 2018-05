Un estudio confirma que tocar un instrumento o ser bilingüe hace al cerebro más eficiente Músicos de la orquesta sinfónica de la UPV. / Luis ángel Gámez Músicos y personas bilingües utilizan menos recursos cerebrales para completar una tarea de memoria, según los investigadores del Baycrest Centre for Geriatric Care de Canadá EUROPA PRESS Madrid Lunes, 21 mayo 2018, 11:29

Investigadores del Baycrest Centre for Geriatric Care (Canadá) han demostrado que los músicos y las personas bilingües utilizan menos recursos cerebrales para completar una tarea de memoria, al activar diferentes redes cerebrales y mostrar menos actividad cerebral.

Los hallazgos del estudio, publicado en la revista 'Annals of the New York Academy of Sciences', muestra que músicos y bilingües requieren de menos esfuerzo para realizar la misa tarea, «lo que también podría protegerles frente al deterioro cognitivo y retrasar la aparición de la demencia», según ha explicado el doctor Claude Alain, científico en el Baycrest Centre for Geriatric Care y principal investigador del estudio.

El estudio examinó los cerebros de 41 adultos de entre 19 y 35 años divididos en tres categorías: personas que no hablan inglés, músicos que solo hablan inglés y bilingües que no saben tocar un instrumento musical. Se tomaron imágenes cerebrales a cada participante, y se les pidió que identificaran si el sonido que escuchaban era del mismo tipo que el anterior. También se les pidió que identificaran si lo que escucharon venía de la misma dirección que el ruido anterior.

Los músicos recordaron el tipo de sonido más rápido que las personas de los otros grupos, mientras que los bilingües y los músicos obtuvieron mejores resultados en la tarea de localización del sonido. Los bilingües se desempeñaron casi al mismo nivel que las personas que hablaban un solo idioma y no tocaban un instrumento musical al recordar el sonido, pero mostraron menos actividad cerebral al completar la tarea.

«Las personas que hablan dos idiomas pueden tardar más en procesar los sonidos, ya que la información se ejecuta en dos 'bibliotecas' de idiomas, en lugar de solo una», ha señalado el doctor Alain, quien puntualiza, sin embargo, que durante esta tarea, los cerebros de los bilingües mostraron mayores signos de activación en las áreas que son conocidas por la comprensión del habla, lo que «respalda esta teoría».

Como próximos pasos, los investigadores están explorando el impacto del arte y la formación musical entre los adultos para ver si se producen cambios en la función cerebral.