Los médicos alertan de la desigual distribución de especialistas en España La OMC constata la carencia de doctores en algunas regiones y prevén un déficit de 15.000 profesionales en la próxima década DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Miércoles, 4 julio 2018, 21:15

Con 476 médicos por cada 100.000 habitantes, distribuidos de forma heterogénea, España presenta algunas singularidades en su sistema de salud: aumenta la presencia de mujeres en el oficio médico, se avizora un déficit futuro en la cantidad de médicos debido a las jubilaciones próximas, hay poca movilización entre los facultativos, tiene un exceso de escuelas de Medicina y existe la necesidad de reforzar ciertas especialidades relacionadas con enfermedades crónicas debido al envejecimiento de la población.

El 'Estudio sobre demografía médica', que presentó la Organización Médica Colegial de España (OMC) ayer en su sede en Madrid, ofrece una «visión global del registro de colegios médicos españoles», según uno de los coautores del trabajo, Juan Manuel Garrote.

Uno de los principales retos en los próximos diez años será la reposición de aquellos facultativos que se jubilen. Se prevén 70.000 retiros, y se estima que se incorporen alrededor de 6.000 nuevos médicos cada año. «Tendremos un pequeño bache, con unos 15.000 médicos que no serán sustituidos», dice Miguel Ángel García, responsable de Estudios de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quien destaca que hay una corrección con respecto a años anteriores. «La bajada prevista hace doce años era de 35.000 médicos, por lo que ahora vemos que se ha ganado algo en el número de plazas previstas, y demuestra que se puede actuar sobre el futuro».

Ahora bien, esas plazas deben centrarse en las especialidades que serán más demandadas dentro de unas décadas, aquellas que atienden las enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento de la población. Si prosiguen las tendencias actuales, con más de 65 años habrá un 18,7% en 2031, que se convertirá en un 25,6% treinta años después. «Hablar de envejecimiento es hablar de dependencia», recuerda Carmen Sebastianes, vicepresidenta de Colegio de Médicos de Cádiz. «El 70% de ellos tendrá al menos una enfermedad crónica».

Con las políticas adecuadas, dicen los expertos, esta tendencia deficitaria podría ser revertida. «No faltan médicos, pero están mal distribuidos», sintetiza Serafín Romero, presidente de la OMC, al señalar la disparidad de distribución a nivel geográfico, uno de los principales problemas del sistema. «¿Cómo atraer médicos a las zonas deficitarias?», pregunta García. Entre los que tienen menos especialistas por cada mil habitantes están Melilla, Andalucía y La Rioja, frente a las comunidades que ocupan el tope de la tabla, como Navarra, Asturias y Aragón.

Más mujeres

La realidad es que la movilidad del médico es poca: sólo cambia de provincia el 12,6% de las veces. Ni siquiera entre los jóvenes: casi el 90% de los menores de 35 años no se mueve del lugar donde estudian y se especializan. «Localizar una facultad en un lugar no es inocente», dice García. «Las comunidades que carecen de pregrado deben importar médicos». Tampoco se mudan fuera de las fronteras: muy pocos ponen rumbo a Reino Unido o Francia.

En la creación de escuelas de medicina regionales para contrarrestar la escasa movilidad surge, no obstante, un «despropósito», en palabras de Vicente Matas, representante nacional de Atención Primaria Urbana de la OMC, ya que España es el segundo país del mundo con más facultades de Medicina, por detrás de Corea del Sur: 44 entre públicas y privadas, con siete proyectos en marcha. El doble que Reino Unido. «Se está formando una bolsa de estudiantes que no tiene plaza para la especialización», dice Matas. «El año pasado hubo 6.513 plazas en el MIR, para 14.448 aspirantes. Quien queda fuera no podrá ejercer en el sistema nacional de salud. Este número crece casi 500 personas cada año. No tiene sentido tener 5.000 médicos que no lleguan a formarse en su especialidad».

De los que logran pasar el filtro del MIR, el 64,1% son mujeres, una «feminización» de la profesión, explica Marta León, secretaria general del Colegio de Médicos de Las Palmas. «Se ha producido una gran feminización. Ahora son el 70% de los alumnos de las facultades y 52,4% de los doctores en activo, más de 115.000 médicas». Unas cifras con matices. Por ejemplo, la juventud de estas doctoras, pues entre los mayores de 50 años representan el 12%. También en las preferencias a la hora de elegir especialidades: ellas eligen pediatría, alergología, ginecología y las relacionadas con los laboratorios, como la microbiología, antes que el área quirúrgica. La incorporación de la mujer plantea un reto adicional: la conciliación familiar para los profesionales de ambos sexos, sin disminuir los servicios al paciente.