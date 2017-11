Sánchez-Camacho denuncia el tuit «A ti te tendría que haber encontrado ‘la Manada’» El tuit de la polémica, sobre estas líneas en catalán. / E. C. El PP sondeará al resto de partidos para acabar con el anonimato en las redes sociales y combatir los acosos D. C. Jueves, 30 noviembre 2017, 08:44

La secretaria primera del Congreso y diputada del PP, Alicia Sánchez-Camacho, reclamó ayer que las amenazas que ha recibido en las últimas horas a través de la redes sociales no queden «impunes». Antes de presentar la pertinente denuncia se refirió a un usuario de Twitter que le escribió: «A ti te tendría que haber encontrado ‘la Manada’», nombre con el que se denominaban los cinco jóvenes acusados de haber cometido una violación grupal en Pamplona. «Ha sido muy triste y muy lamentable sufrir amenazas como las que he sufrido, tanto supremacistas, diciendo que no debería ser catalana, como las referidas a ‘la Manada’», lamentó Alicia Sánchez-Camacho en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Cambios en la legislación

Poco después, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, informaba de que su partido va a plantear al resto de grupos del Congreso la necesidad de estudiar cambios en la actual legislación para combatir el acoso en las redes sociales, entre ellos la posibilidad de acabar con las cuentas o perfiles anónimos.

El dirigente popular alertó de que el anonimato se ha convertido en «un elemento de acoso» a las personas de forma «absolutamente deleznable». Singularmente, se refirió a mujeres que, como Sánchez-Camacho, sufren ese acoso «por el hecho de ser mujeres», a las que animó a denunciarlo. Será la propia diputada del PP quien converse con el resto de fuerzas y también en el seno de la UE para ver qué se puede hacer para que todo el mundo se identifique «con sus nombres».