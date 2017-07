La solidaria intervención de decenas de bañistas evita que una familia muera ahogada Un vídeo de YouTube muestra la hazaña de una verdadera cadena humana para salvar a ocho personas en peligro EL COMERCIO Gijón Miércoles, 12 julio 2017, 20:00

Panama Beach City, en Florida, fue testigo de cómo una situación de verdadero peligro, puede culminar en un final feliz si un grupo de personas aúnan sus fuerzas para conseguirlo.

La familia Ursrey pasaba una tranquila jornada playera cuando, de repente, escucharon a los pequeños de ocho y once años, Noah y Stephen, pedir auxilio desde el mar. La corriente les estaba impidiendo volver a la orilla, por lo que los seis miembros restantes de la familia corrieron en su busca para intentar rescatarles.

El resultado no fue el esperado ya que no lograron su propósito de sacar a los menores del agua, al contrario, quedaron también atrapados por las olas. La familia de ocho personas al completo estaba a punto de morir ahogada si no se producía una reacción al momento. Fue en ese preciso momento, cuando todo parecía estar perdido, en el que al menos 80 bañistas que se encontraban en el lugar, tal y como relata el blog Complex, aunaron sus fuerzas en un acto espontáneo y formaron una auténtica cadena humana para salvar a los Ursrey.

Esta vez el acto heroico surtió efecto y la familia al completo pudo llegar a la orilla con la ayuda de los bañistas. Un testigo de lo ocurrido lo ha descrito en Facebook de esta manera: «hoy se han visto héroes de verdad y no han sido personas de uniforme. Ha sido gente de la playa con sensibilidad y corazón para arriesgar su vida y salvar a una familia». Por su parte, Roberta Ursrey, una de las personas rescatas agradecía así la hazaña: «Son ángeles de Dios que estaban en el lugar correcto en el momento adecuado. Les debo mi vida y la de mi familia».

La peor parte se la llevó su madre, Barbara, que sufrió un ataque al corazón durante el rescate y tuvo que ser trasladada a un hospital. Por fortuna, también ella evoluciona favorablemente; pero ya está en marcha una campaña de crowdfunding para cubrir los gastos de su recuperación.