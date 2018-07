La sorprendente reacción de una madre al descubrir a sus hijas haciendo 'twerking' A juzgar por las imágenes, a la mujer no le gustó el baile de las jóvenes ELCOMERCIO.ES Martes, 3 julio 2018, 20:58

Puede que muchos vean en la reacción de esta mujer la de su madre. Las imágenes, divertidas a juzgar por las risas de las protagonistas, han sido compartidas por numerosos internautas. En la escena se ve a dos jóvenes haciendo 'twerking' al ritmo de la música dentro de su habitación con la puerta cerrada. Se estaban grabando con el móvil.

De pronto, irrumpe en la habitación la madre, con la cesta de la colada y visiblemente apurada. Al ver la escena, su reacción no se hizo esperar. Se sacó la zapatilla y reprendió al as chicas con ella. Todo indica que el baile no le pareció apropiado.