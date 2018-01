Sorteo de 'El Niño' 2018 | «Después de no querer saber nada de nosotros, mi mujer no para de llamarme» Jon Jiménes y sus hijas, Lucía y Yasmina. / Terry Basterra Joni Jiménez, que tiene dos hijas menores y busca trabajo fijo desde hace una década, es uno de los agraciados con el primer premio del Sorteo de 'El Niño' EL COMERCIO Gijón Martes, 9 enero 2018, 11:52

Lleva más de diez años sin trabajo estable y tiene a dos hijas de 13 y 14 años a su cargo. Su esposa les dejó hace cinco años y en ese tiempo no han sabido nada de ella. Esa relación cambió el día 6 de enero, cuando Joni Jiménez y sus niñas, Lucía y Yasmina, se convirtieron en unos de los agraciados con el primer premio del Sorteo de 'El Niño', que repartió en Bilbao unos 100 millones de euros. Desde ese momento, y «después de no querer saber nada de nosotros durante mucho tiempo, no para de llamarme», relata con una media sonrisa dibujada en el rostro.

Joni, que habló con El Correo tras confirmar que tenía el número premiado, no se acababa de creer su suerte: «Llevo toda la vida luchando por mis niñas. Necesitábamos esto porque de verdad no teníamos nada». De hecho, confesó, comprar un regalo a sus hijas estas navidades le había costado un esfuerzo tremendo, lo mismo que reunir los 20 euros con los que compró el décimo del número 05685 en el bar de su amigo ‘Tommy’, a donde acude todos los días.

Esta familia de etnia gitana, que subsiste gracias al dinero que consigue el padre con trabajos puntuales con una furgoneta de 22 años a las ayudas sociales, afrontan la vida con «seguridad» y alegría. Las pequeñas ya aspiran a tener sus pequeñas ilusiones: «Quiero un viaje a Roma, unas extensiones y un iPhone». Más información en El Correo.