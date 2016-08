Un incendio destruye una nave industrial de reciclaje con productos tóxicos en Guadalajara

¿Responsables? yo no fui, yo no estaba, a mí que no me miren.

No te preocupes que responsables sí va a haber y se les caerá el pelo seguramente. Pero eso sí, no serán los responsables finales... Al empresario y a todo lo que rodee esa empresa se le caerá el pelo pero la cuestión es ¿por qué a una empresa que no cumple la legalidad se le permite seguir ejerciendo? ¿por qué no se claurusó impidiendo volver a producir hasta que se subsanaran los defectos encontrados? En resumen, mientras aquí sólo se diga "eso está mal" pero no se impongan medidas disciplinarias, seguiremos siendo un hazmerreir. Es como los que llevan 50 detenciones, se les dice "delinquir es malo, niño malo, pupa.." y lo dejamos en libertad pensando que así aprende :)