El incendio de Alicante mantiene a 1.400 personas desalojadas

Un total de 1.400 personas desalojadas de 20 urbanizaciones ubicadas en Jávea y Benitatxell, decenas de casas calcinadas y unas 700 hectáreas arrasadas es el balance provisional del devastador incendio que está asolando zonas como la Granadella, Cumbres del Sol y el Saladar. Los 28 medios aéreos, los 222 militares de la UME, brigadas de la Generalitat y bomberos no pudier oyer controlar las llamas causadas por los pirómanos que busca la Guardia Civil, ya que todo indica que fueron fuegos intencionados.

A los cinco focos que se visualizaron el domingo por la tarde y durante la mañana de ayer, se sumaba a última hora de ayer otro en unos bancales de la zona del Montgó, que fue extinguido rápidamente. Además, hubo otro fuego en un descampado del término de Benitatxell, también provocado por la mano del hombre, que entorpeció la extinción del fuego en Jávea, pues hubo que desviar medios aéreos al lugar para sofocar las llamas.

No obstante, mientras esto sucedía los desalojados tanto de las urbanizaciones de Benitatxell como de Jávea seguían en el IES Antoni Llidó y en el colegio María Magdalena, a la espera de poder volver a sus casas. Fuentes municipales comentaron que se vivieron momentos complicados en los desalojos, con un agente de la Guardia Civil que fue agredido y otro con una pareja mayor con cinco niños que no tenía coche. Fueron muchos los que no querían abandonar sus casas, pero al final lo dejaron todo y se dirigieron a los albergues habilitados por los ayuntamientos, donde recibieron todo tipo de ayuda.

La Comisión de Fiestas de la Virgen de Loreto de Aduanas del Mar suspendió los actos programados, llevó comida y bebida a los efectivos de emergencias y del albergue. También la peña La Bufa ofreció a los desalojados las 150 cocas que había elaborado para vender en los actos de las fiestas.

Atención sanitaria

Respecto a la asistencia médica, el director asistencial del Departamento de Salud de Dénia, Juan Cardona, acompañado de la directora de Cuidados y Servicios, Catalina Espín, apuntaron que desde que se declaró el incendio inicial hasta primera hora de ayer, la mayor parte de las atenciones prestadas en el CSI, Centro Sanitario Integrado, de la plaza de la Constitución de Xàbia se debieron a crisis de ansiedad.

Todos los pacientes, según comentaron, fueron tratados en el centro, a excepción de un caso de dolor precordial -dolor en el pecho- provocado por inhalación de humo, que fue trasladado al Hospital de Dénia. Lo mismo ocurrió con un paciente oncológico, que fue ingresado en el centro sanitario dianense. Además, algunas de las asistencias realizadas en las últimas horas por los profesionales sanitarios de la zona básica de Jávea fueron para administrar o recetar medicación a pacientes crónicos desalojados.

Intencionado

El fuego comenzó sobre las 15.30 del domingo y una hora después estaba controlado, aunque el fuerte viento de poniente y la mano de los pirómanos hicieron que la Granadella, Cumbres del Sol y las urbanizaciones del sur de Jávea se convirtiesen en un verdadero infierno. Y es que algunos de los vecinos aseguraron que temblaban una y otra vez al escuchar las explosiones de las botellas de gas butano de las viviendas unifamiliares debido a las llamas que invadían las propiedades.

Llegó la noche, el desastre y un nuevo foco en el Saladar, junto al II Montañar. Durante la madrugada el fuego siguió quemando al igual que en la mañana de ayer en la que las llamas cambiaron de dirección por el viento, se dirigieron a la Granadella y calcinaron este paraje ambiental como ya ocurriera en el año 2.000. Horas después se dirigían hacia la urbanización de Cumbres del Sol, donde se desalojaron tres urbanizaciones, los Girasoles, Las Begonias y Pueblo de la Paz. Un total de 65 personas fueron trasladadas al colegio del municipio mientras que otras se derivaron hasta el pabellón de deportes de Teulada. Fuentes municipales comentaron anoche que el fuego en Benitatxell evolucionaba favorablemente, al tiempo que apelaban a la cautela y a no bajar la guardia en las labores de extinción del fuego. También concretaron que se salvó de las llamas el emblemático y conocido 'Morro Falquí', pues sólo se vio afectado justo el acantilado que hay detrás. Además matizaron que no había habido casas quemadas pero sí pérgolas y techados calcinados por el fuego.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se desplazó ayer por la mañana hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Jávea, donde permanecía el alcalde, José Chulvi, y tildó los incendios como «el nuevo terrorismo medio ambiental que además de poner en riesgo el patrimonio atenta contra las personas». Puig criticó que «algún desgraciado y malnacido» aprovechara «las circunstancias terribles de ayer para producir un daño enorme a muchas personas y a todos los valencianos».

De hecho, la Guardia Civil y el Seprona están investigando, hablando con testigos y piden a los ciudadanos que tengan cualquier información sobre los incendios que la faciliten para tratar de localizar y detener a los causantes de los fuegos.

El jefe del ejecutivo de Jávea, que pasó toda la noche en vela siguiendo la evolución de las llamas y los desalojos, no descartó que los incendios fuesen obra de la mano del hombre porque había varios focos y se produjeron justo en un día con un fuerte viento de poniente.