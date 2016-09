Los presidentes de Adif y Renfe comparecerán en el Congreso por el accidente de O Porriño

Los presidentes de Adif y de Renfe comparecerán en el Congreso de los Diputados para explicar las circunstancias y toda la información sobre el accidente ferroviario del pasado viernes en la localidad pontevedresa de O Porriño, según ha anunciado este lunes el ministro de Justicia y Fomento en funciones, Rafael Catalá.

En declaraciones a RNE, Catalá ha dicho que de momento no contempla comparecer él también en el Parlamento. "No lo descarto, no tengo ningún problema de comparecer, pero hemos considerado que, viendo los antecedentes y la magnitud del accidente, el nivel adecuado en este momento está en los presidentes de Adif y Renfe", ha explicado, para después añadir que la petición de comparecencia se registrará hoy mismo.

El ministro ha señalado que todavía no se conocen las causas exactas del siniestro, en el que fallecieron cuatro personas, y que "lo sensato" es no anticipar acontecimientos y no especular acerca de si el tren descarriló a consecuencia de la velocidad.

En este sentido, ha recordado que se han puesto en marcha distintos niveles de investigación. Por un lado, la de la comisión de accidentes ferroviarios del Ministerio de Fomento, conformada por "expertos de sobrada cualificación" y, por otro lado, la judicial, en la que la juez encargada del caso ha solicitado informes periciales adicionales.

Peritos independientes

Para el ministro en funciones, que asumió la cartera de Fomento cuando Ana Pastor fue propuesta para ser presidenta del Congreso, es "razonable" y "muy lógico" que la juez pida el análisis de peritos independientes, ya que ha de hacer una "instrucción penal de un caso que no conoce".

A la pregunta de si ve intencionalidad política en buscar paralelismos entre este accidente y el de Angrois hace tres años, Catalá ha respondido que ha estado en contacto con los diferentes partidos políticos y que todos han acordado que "lo primero son las víctimas". "Ya llegará el momento de saber qué ha sucedido y si hay responsabilidad seremos los primeros de estar al frente. Si alguien pretende hacer política de esto, sería bastante rastrero e impropio", ha afirmado.