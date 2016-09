La Guardia Civil trata de identificar el vehículo en el que viajaba Diana Quer antes de su desaparición

23 días sin Diana Quer. Las horas pasan y las novedades no llegan. No está siendo un caso fácil, como ha contado la Guardia Civil. Pero cualquier pista puede ser imprescindible para averiguar el paradero de la joven madrileña de 18 años, cuya ausencia sigue conmocionando a la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal. Ahora, los agentes tratan de identificar el vehículo en el que se supone que viajaba Diana Quer antes de su desaparición. Según informa La Voz de Galicia, la investigación se centra en el cotejo de miles de matrículas, entre los días 19 y 25 de agosto, que han podido ser registradas por medio centenar de cámaras de seguridad.

La mayor parte de ellas están situadas en la autovía de Barbanza, aunque se ha puesto el punto de mira en la del semáforo del centro de A Pobra, propiedad de la empresa Omnivisión Seguridad. Una información "muy valiosa", según el director comercial de la empresa, Juan Francisco Monzón, que "puede resolver el caso de la desaparición". "En total, entregamos a las autoridades unas 12.000 placas", ha explicado.

Esta nueva línea de actuación se produce después de que el viernes la Guardia Civil reactivará los rastreos por el entorno de Ponte Beluso y Taragoña. El último enlace del móvil de Diana Quer, con una antena de telefonía situada en el lugar de Chorente, no precisa un punto exacto, por lo que la búsqueda de extendió a otros lugares del interior de la comarca.

La batida se extendió por fincas de la zona portuaria, un lugar apartado utilizado con frecuencia por parejas en coche que buscan intimidad. Los primeros testimonios desvelaron que Diana se subió a un coche, presuntamente de forma voluntaria, y que esa noche conoció a un chico que un testigo asegura que no era de A Pobra. Con estos datos, la investigación trata de hallar el vehículo, y un lugar al que pudiera haberse desplazado, tanto en la comarca como fuera de ella.

La familia pide respeto

Un portavoz de la familia ha agradecido a través del Facebook la colaboración en la búsqueda de Diana, al tiempo que pide respeto y expresa su orgullo por la solidaridad que está percibiendo la familia."Recuperar a Diana: todo lo que venga después, vendrá. Nosotros estamos luchando para encontrarla y no dejaremos de hacerlo jamás", ha escrito.

Por su parte, el abogado de Diana López-Pinel, Pedro de Bernardo, portavoz de la progenitora, señala que posiblemente esta semana la madre de la joven regrese a Galicia para declarar en el juzgado de Ribeira por la retirada de la custodia de Valeria, la hija menos. El letrado ha asegurado que su clienta «no está nada bien». A pesar de que la madre lleva varias semanas en Madrid, todavía no ha podido estar con Valeria. "El padre no le ha dejado verla en ningún momento", ha dicho.