Diana Quer denunció a su padre por retenerla contra su voluntad

La madre de Diana Quer, Diana López Pinel, denunció el pasado 11 de mayo en la comisaría de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que su exmarido se había llevado a su hija y le había impedido contactar con ella. Según consta en la denuncia, confirma el diario ABC, Juan Carlos Quer habría recogido en el instituto a Diana "a pesar de que no le correspondía estar con ella ese día" y quitado el teléfono móvil a la joven para que no pudiera contactar con su madre. "Los llamo por teléfono a los dos, pero ninguno me coge", consta en la denuncia, en la que la madre reseña también que su exmarido llevaba cuatro meses sin pasar la pensión mensual de 2.000 euros correspondiente a Valeria, la hermana pequeña de Diana.

Cinco días después, sería Diana Quer quien acudiría junto a su madre a comisaría para ampliar la denuncia y confirmar que su padre no le había permitido hablar con su madre, alegando que estaba mejor con él porque su madre "es una psicópata". En la denuncia, la joven añade que la obligó a comer pese a sufrir anorexia y que antes de acostarse le dio un Valium para que se "sintiera mejor". Según la denuncia, la madre recogió al día siguiente a Diana "en estado de shock".

La custodia de Valeria

Por otro lado, la hermana pequeña de Diana Quer, Valeria, ha prestado declaración hoy en el juzgado número dos de Ribeira después de serle retirada a la madre su custodia de manera cautelar, han informado fuentes judiciales. A la adolescente la ha acompañado su padre, Juan Carlos Quer, quien se está ocupando de ella en este momento, y el motivo de la citación obedece únicamente a la custodia y no a la causa abierta por la desaparición de Diana Quer, según matizan dichas fuentes.

A la salida del Juzgado, el padre de Diana Quer ha asumido que "las expectativas de encontrarla con vida no son las mejores", tras más de tres semanas sin pistas de su paradero. "No soy ningún genio. Sé que las expectativas de encontrar a mi hija con vida no son las mejores", ha señalado ante los medios de comunicación congregados en el exterior mientras Valeria permanecía en el vehículo familiar.

Según ha manifestado Juan Carlos Quer, Valeria se ha sometido a una exploración física y psiquiátrica a petición del juzgado que lleva su custodia y se encuentra en un "largo proceso" para recuperarse "física y emocionalmente" y en el que ha sido pautado "con quién debe relacionarse y con quién no".

La madre de Valeria declarará el próximo viernes en este mismo juzgado de instrucción número dos de Ribeira, que fue el que adoptó la mencionada medida. López-Pinel solicitó la pasada semana declarar voluntariamente ante este juzgado, donde ya lo hizo el padre de la joven, y ella pretende hacerlo con la intención de que se revoque la orden judicial determinada.

Tres semanas sin Diana

Transcurridas más de tres semanas desde la desaparición de la joven madrileña en su lugar de veraneo, siguen todas las incógnitas abiertas y continúan las pesquisas para tratar de esclarecer qué pudo suceder. Durante este tiempo, la Guardia Civil ha desplegado un gran operativo en la población coruñesa y ha realizado varias batidas por la comarca de O Barbanza y también por sus alrededores. Estos rastreos se han programado después de que la geolocalización de las señales de las últimas comunicaciones realizadas desde el teléfono móvil de la chica la situasen en esos entornos.