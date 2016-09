Desalojan el edificio contiguo al que sufrió el domingo una explosión en Premià

Los vecinos de uno de los edificios contiguos y afectados por la onda expansiva de la explosión en un piso en Premià de Mar del pasado domingo han sido desalojados esta pasada noche por precaución, han confirmado a Efe fuentes municipales.

Según han indicado las mismas fuentes, se trata del bloque número 39 de la calle Elisenda de Montcada y la decisión se tomó por los daños estructurales tras las inspecciones que los servicios de emergencia y los técnicos municipales realizaron durante la tarde de ayer.

Por ahora, no se puede concretar el número de vecinos desalojadas, aunque han informado de que no son muchos ya que la mayoría se ha alojado en casas de amigos y familiares. Desde el Ayuntamiento han destacado que aquellos que no se puedan reubicar podrán pasar la noche en un hotel de un municipio cercano.

El alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, ha informado, en declaraciones a Radio Premià, de que se ha vuelto a cerrar el tramo de calle entre Gran Vía y Elisenda de Montcada "porque creemos que tenemos que evitar las vibraciones que puede provocar el tráfico, sobre todo el de gran tonelaje". También ha añadido que, si la situación lo permite, hoy visitará a los heridos hospitalizados.