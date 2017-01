La mejor amiga de Diana Quer corrobora que «estaba en un círculo delicado»

Las incógnitas sobre la desaparición de la joven Diana Quer siguen siendo muchas. La investigación continúa su curso y los más allegados a Diana se siguen preguntando dónde está y qué pasó aquella noche. Una de sus mejores amigas es Sandra Sánchez, quien fue capaz de dar a conocer a la otra Diana, a la que no conoce el resto del país. La define como una persona «tímida» pero muy implicada con sus cercanos, como ya hicieran los emotivos mensajes de sus propios amigos. Además, corrobora la existencia de esas «malas amistades» que en su momento señaló el propio padre de la desaparecida tras darse a conocer la situación.

La amiga ha sido entrevistada en el programa de Antena 3 'Espejo Público', donde ha contado que Diana se encontraba en un momento bastante tranquilo de confianza total y no tenía ningún problema. «Mi corazón me dice que la desaparición de Diana ha sido un secuestro planificado». Descarta que la desaparición de Diana haya sido voluntaria. «Estaba en un momento bastante tranquilo, no tenía ningún problema», mantiene.

«Es una chica a la que encantaba divertirse y estar con los suyos. Le gustaba sentirse protegida por los suyos, igual que nosotros con ella. No solíamos salir mucho por la noche. Es una amistad que ha demostrado estar en las buenas, en las malas y en las peores. Además tiene mucha fuerza ya que ha vivido cosas con cierta edad que cualquiera no hubiese sido capaz de superar», manifestó.

Pero lo que más llama la atención de su intervención es que corrobora la existencia de ese grupo de amistades oscuro que ya señaló el propio padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer. Lo definió como un círculo “muy delicado”