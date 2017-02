El día que un mensaje Facebook acabó con 15 días de secuestro, drogas y violaciones

Bastó con un mensaje de Facebook para acabar con el infierno de Clara, una joven argentina de 18 años. Fue secuestrada por un hombre, que la tuvo retenida durante dos semanas en una casa, donde la violaba repetidamente junto a otros individuos y la obligaba a consumir drogas.

Él la invitó a subir a su coche, y ella accedió. Se dirigieron a la vivienda de él y allí le ofreció cocaína. Cuando la joven le dijo que quería marcharse, la retuvo a punta de pistola. «Me tiró a un colchón, me ató. Estuve todos esos días tomando cocaína obligadamente y me obligó a tener relaciones con otras personas», precisó Clara en una entrevista que recoge el diario 'Clarín'.

La madre de Clara denunció su desaparición a las autoridades al ver que su hija no regresaba al domicilio familiar. Un día, de madrugada, la mujer recibió en su móvil un mensaje a través de Facebook donde su hija le pedía ayuda y le decía que estaba cautiva en la casa del hombre. Los datos recibidos ayudaron a encontrar el paradero de la joven y salvarla del secuestro. No obstante, el sospechoso no se encontraba en la casa y continúa prófugo.