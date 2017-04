Absuelven al padre Román de los supuestos abusos a un menor en Granada

A lo largo de su vida sacerdotal, el padre Román M.V.C., que cumplió 63 años en febrero, ha podido absolver de sus pecados a miles de personas. Ayer, el absuelto fue él. En una extensa sentencia, de 80 folios y que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), la Audiencia hizo pública su decisión de dejar libre de todo cargo al que fuera párroco de la iglesia San Juan María de Vianney del barrio granadino del Zaidín, suspendido de sus funciones desde que saltó el escándalo.

La absolución se produce no por las dudas del tribunal sobre la veracidad o no de los supuestos abusos sexuales narrados por el denunciante, bautizado con el nombre ficticio de 'Daniel', sino por una «falta, total y absoluta, de prueba». El testimonio de la supuesta víctima ha estado plagado de «contradicciones» e «inexactitudes». Su relato ha contenido aspectos «absolutamente inverosímiles» y ha sido, según subraya el fallo, «muy débil, inconsistente y carente de cualquier elemento que lo corrobore, no solo en lo esencial, sino también en lo accesorio». La sentencia, que puede ser recurrida por la supuesta víctima, es contundente a la hora de no dar por acreditados los supuestos abusos sexuales con acceso carnal por los que las acusaciones particular y popular pedían, respectivamente, 26 y 15 años de prisión para el religioso.

La magistrada del tribunal de la Sección Segunda que ha redactado la resolución, Aurora Fernández, hace un minucioso análisis de todas las pruebas de este mediático caso, en el que el fiscal que pedía 9 años de prisión inicialmente, acabó retirando la acusación en la novena y última sesión de la vista.