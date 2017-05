Una niña de cuatro años, a punto de caer al vacío mientras su madre estaba de fiesta

Se quedó en un susto gracias a la alerta de los vecinos y a la intervención de la Policía Nacional, pero lo vivido la pasada noche en el barrio madrileño de Usera pudo haber terminado de la peor forma posible. Una menor de cuatro años fue rescatada antes de caer al vacío mientras su madre se encontraba de fiesta. Finalmente, la progenitora fue detenida y la pequeña se encuentra en un centro de menores tutelada, según informa ABC.es.

El suceso se produjo a las 2.45 horas. Varias personas hicieron llamadas al 091 alertando de que había una niña llorando en una ventana, con medio cuerpo colgando, a punto de caer al vacío. La vivienda se encuentra en el primer piso, aunque tiene una altura de segundo, indicaron a este periódico fuentes de la investigación.

Los primeros agentes que llegaron subieron al rellano y, a través de la puerta, conversaron con la pequeña, de apenas 4 años, para que se alejara de la ventana, y mantenerla a salvo. También se comisionó al Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Una vecina manifestó que hacía una hora que la oía llorar y que la había visto asomar el cuerpo, por lo que telefoneó a la Policía.

La propia niña respondió a los funcionarios, cuando le preguntaron dónde podía estar su madre: «Mi mamá se fue hace mucho tiempo y ha cerrado con llave».

Además de la comisaría de Usera-Villaverde, intervino la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Jefatura Superior de Policía. Uno de sus indicativos comenzó a peinar la zona, buscando en los locales de ocio a la progenitora. Minutos después, se entrevistaron con el portero del restaurante Huoguo, situado en la esquina de la calle del Jaspe con la de Dolores Barranco, en el mismo barrio. El controlador de accesos preguntó en el interior del local si entre los clientes se encontraba la madre de la criatura, y así es como se dio con ella. El reloj rozaba las tres y media de la madrugada, y la mujer estaba de fiesta.

Pero ella no colaboró. No quiso responder entonces a los agentes acerca de datos fundamentales, como dónde estaban el padre y otros familiares cercanos. Se negó incluso a facilitar el teléfono de él y su domicilio. Finalmente, reconoció: «Dejé a la niña durmiendo y me marché sobre las dos de la madrugada».

Cuando la Policía accedió al piso, comprobó que se encontraba en un importante estado de abandono e insalubridad. Junto a la ventana donde estaba asomada la niña estaba su cama, a la que se había subido para alcanzar el alféizar.

También se acercó al domicilio el Samur Social, que realizó una primera atención a la niña y realizó un reportaje fotográfico de la casa. Se trasladó a la pequeña al Grupo de Menores de la Policía (Grume) y, de allí, al centro de menores Isabel Clara Eugenia, en el distrito de Hortaleza.

La madre, que se llama Sisi Z., de nacionalidad china y 29 años, quedó detenida, por abandono de la menor. Manifestó posteriormente que tiene otra hija que se encuentra bajo custodia de la abuela materna, en Palencia.

Por si la historia ya fuera poco desconcertante, además, en el momento del arresto, portaba en el bolso 3.370 euros en efectivo. La sospechosa intentó explicarse: «Me lo ha dado mi marido en concepto de manutención, porque lleva varios meses sin ver a la niña».